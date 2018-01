"FULL METAL KLOPP" O "KLOPP THE FLOP"? – I MEDIA LO CELEBRANO COME L’ANTI-GUARDIOLA MA IL SUO LIVERPOOL E’ 3° IN PREMIER A 15 PUNTI DAL CITY E A 3 DA MOURINHO CON LA PEGGIORE DIFESA TRA LE PRIME 4 DELLA PREMIER – NEL 2015 KLOPP AVEVA DETTO: “SONO SICURO CHE ARRIVEREMO AL TITOLO IN 4 ANNI” MA CHE COSA HA VINTO DA QUANDO E’ IN INGHILTERRA? NIENTE - VIDEO