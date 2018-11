QUANDO E’ ARRIVATO IN ITALIA NON LO CONOSCEVA NESSUNO, POI HA CONQUISTATO TUTTI A SUON DI GOL - BREVE STORIA DEL BOMBER DEL GENOA, KRZYSZTOF PIATEK: “QUANDO SONO ARRIVATO NESSUNO DEI MIEI COMPAGNI MI CONOSCEVA E CI SPERAVO. MI SONO DETTO: ‘MAGARI NON LO SANNO NEPPURE I DIFENSORI CHE AFFRONTERÒ’. ESSERE UNO SCONOSCIUTO MI HA DATO UN VANTAGGIO. NEANCHE IO CONOSCEVO I MIEI COMPAGNI. DOPO CHE HO FIRMATO HO ACCESO LA PLAYSTATION E LI HO CERCATI LÌ…”