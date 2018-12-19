FLASH! - FERMI TUTTI! IL NUOVO BOMBASTICO ''LOOK AGGRESSIVO" DI PAOLETTA FERRARI SOTTERRA TUTTE LE "COUGAR" DELLO SPETTACOLO...-
FLASH! - FERMI TUTTI! IL NUOVO BOMBASTICO ''LOOK AGGRESSIVO" DI PAOLETTA FERRARI SOTTERRA TUTTE LE "COUGAR" DELLO SPETTACOLO...-
LO STATO DELL’ARTO: VOLGARI O SEDUTTIVI? ECCO TUTTA LA VERITÀ SUI PIEDI - NEL MEDIOEVO ERANO ELEMENTI-CHIAVE DEI QUADRI, POI FURONO CENSURATI O IGNORATI E, IN ALCUNI PAESI, SONO ANCORA TABÙ – “SI PUO’ CAPIRE SE UNA DONNA È LICENZIOSA O SE UNA PERSONA È CRUDELE SOLO GUARDANDONE I PIEDI” - IL RAPPORTO DI "PASSIONE-SOTTOMISSIONE" CON LA SCARPA
DAGO-ESCLUSIVO - COME INFLUISCE LA VITTORIA DI BRUXELLES SUI SONDAGGI? COME UN MACIGNO SU SALVINI E DI MAIO! ECCO I NUMERI RISERVATI COMMISSIONATI DA BERLUSCONI ALLA LUCE DELL'EURO-SCHIAFFONE SUL 'GOVERNO DEL CAMBIAMENTO' - DISFATTA DEL M5S, DRASTICO RIDIMENSIONAMENTO DELLA LEGA, MA IL BANANA NON RIDE: I VOTI PERSI DA LORO NON LI RECUPERA LUI, INGRASSANO SOLO IL SETTORE DEI DELUSI E ASTENUTI - SALVINI, SAVONA, CONTE, MATTARELLA: LA GUERRA PER LA MANOVRA HA CAMBIATO GLI EQUILIBRI E GLI OBIETTIVI
IL SALTO CARIPLO DI GUZZETTI – DOPO 22 ANNI DI REGNO LA FONDAZIONE MILANESE DEVE SCEGLIERSI UN NUOVO PRESIDENTE. MA GUZZETTI NON MOLLA: SARÀ LUI A FARE IL REGISTA DELL'OPERAZIONE E A SELEZIONARE DI FATTO IL SUO SUCCESSORE (LETIZIA MORATTI?) – IL BLITZ TENTATO DALLA LEGA E I BUONI UFFICI DELL’"ARZILLO VECCHIETTO" CON GIORGETTI…
TRASLOCO DI DOLORE - L'ABBANDONO DELLA CASA DI FAMIGLIA PER IL REGISTA PAOLO VIRZÌ È STATO UN MOMENTO STRAZIANTE. IL SUO MATRIMONIO CON L'ATTRICE MICAELA RAMAZZOTTI È NAUFRAGATO IN MODO IRREPARABILE, DOPO DIECI ANNI INSIEME E DUE FIGLI
"VI SPIEGO IL MOTIVO DELLA SEPARAZIONE CON CRISTIANO RONALDO", IRINA SHAYK, EX FIAMMA DI CR7, HA SVELATO ALCUNI PARTICOLARI DELLA SUA RELAZIONE CON IL FUORICLASSE DELLA JUVENTUS: “LA REALTÀ È CHE CRISTIANO MI HA TRADITO CON…”
I MIGLIORI MASTROIANNI DELLA NOSTRA VITA - STEFANO ACCORSI HA PRESENTATO “UNA GIORNATA PARTICOLARE” ALL'ARA PACIS IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEDICATA ALLA LEGGENDA DEL CINEMA ITALIANO: ECCO CHI C'ERA - I DUE ATTORI HANNO IN COMUNE LA FRANCIA. ENTRAMBI, INFATTI, HANNO VISSUTO PER UN PERIODO DELLA LORO VITA A PARIGI, DOVE HANNO TROVATO L'AMORE… - VIDEO
ASTENERSI AEROFOBICI – SE SOGNATE DI VOLARE DA KATMANDU ALLA VOLTA DELL’EVEREST SAPPIATE CHE UN PASSAGGIO QUASI OBBLIGATO È L’AEROPORTO DI LUKLA, NELL’HIMALAYA NEPALESE, CONSIDERATO UNO DEI PIÙ PERICOLOSI AL MONDO – LO “SCALO” SI TROVA A 2.843 METRI DI ALTITUDINE E LA CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO NON AIUTA: SE CI METTIAMO ANCHE LE INTEMPERIE ECCO CHE L’INCIDENTE È DIETRO L’ANGOLO… (VIDEO)
SODIO ET AMO – SECONDO UNA RICERCA AUSTRALIANA LE DIETE AD ALTO CONTENUTO DI SALE CORRODONO LE OSSA DALL’INTERNO RIEMPIENDOLE DI BUCHI – SI TRATTA DI UN PROCESSO FINORA IGNORATO MA CHE PUÒ SPIEGARE ANCHE PERCHÉ CONSUMARE TANTO SALE CAUSA ATTACCHI DI CUORE...