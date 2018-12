7 dic 2018 11:45

FLASH - FILIPPO FACCI SCRIVE A DAGOSPIA: “TENENDO CONTO CHE FACEBOOK A STRETTO GIRO DI POSTA HA BLOCCATO SELVAGGIA LUCARELLI, DAVID PUENTE (CHE NON SO CHI SIA), LA SCRITTRICE MICHELA MURGIA, IL VIROLOGO ROBERTO BURIONI E, DA ULTIMO, PERSINO ME PER 30 GIORNI – MA NON MI SONO OPPOSTO: LO TROVO POCO DIGNITOSO – LA NOTIZIA È CHE FACEBOOK STA TORNANDO UN LUOGO FREQUENTABILE”