FLASH! - GIAN MARCO CHIOCCI, LASCIATO ''IL TEMPO'', DIVENTERA' DIRETTORE DELL'ADNKRONOS, L'AGENZIA DI PIPPO MARRA-
FLASH! - GIAN MARCO CHIOCCI, LASCIATO ''IL TEMPO'', DIVENTERA' DIRETTORE DELL'ADNKRONOS, L'AGENZIA DI PIPPO MARRA-
VE LA RICORDATE? - TRA GLI ANNI ’80 E I ’90 L’ABBIAMO VISTA A “FANTASTICO”, “AL FESTIVALBAR” E ALLA “DOMENICA SPORTIVA” CON GIANNI MINA’ – HA AVUTO UNA STORIA CON WALTER ZENGA ED E’ LA PROTAGONISTA DI UNA DELLE SCENE PIU’ ESILARANTI DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA. ECCO COSA NE PENSA LEI... - VIDEO
IL SISTEMA LUCANO - QUANDO IL SINDACO PARLAVA DI FAR SPOSARE UNA PROSTITUTA NIGERIANA (CON 3 FOGLI DI VIA) CON UN 70ENNE DI RIACE, VISTO CHE I GIOVANI NON SI PRESTAVANO AL SISTEMA DEI FALSI MATRIMONI PER GARANTIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO - ALLA FINE, SICCOME QUESTO ERA ''COME UN ANIMALE'' CHE ''L'AVREBBE AMMAZZATA'' QUANDO AVREBBE CAPITO CHE NON INTENDEVA FARE LA MOGLIETTINA MA SOLO RICOMPENSARLO IN NATURA, LE NOZZE NON LE HA VOLUTE CELEBRARE
LA BORSA DI MILANO CHIUDE IN CALO (-0,6%), LO SPREAD TORNA SOTTO I 280 PUNTI - VIVENDI SMENTISCE L'INCONTRO A PARIGI PER PARLARE DI TIM, E FONTI DELLA SOCIETÀ RIBADISCONO LA FIDUCIA NELL'AD GENISH - OGGI È WALL STREET A CALARE: INDICI IN NEGATIVO DOPO IL BALZO DEI RENDIMENTI SUI TITOLI DI STATO AMERICANI A 10 ANNI, ARRIVATI A 3,2%. LA CAUSA? L'ECONOMIA CHE GALOPPA!
NON CI VEDO PIÙ DALL’EREZIONE – UN 31ENNE AMERICANO VEDRÀ IL MONDO VELATO DA UN 'FILTRO ROSSO' A CAUSA DI UNA DOSE ECCESSIVA DI CITRATO DI SILDENAFIL, IN PAROLE POVERE VIAGRA – L’UOMO AVEVA COMPRATO IL FARMACO IN FORMA LIQUIDA SENZA USARE LA PIPETTA DOSATRICE E TRINCAVA DIRETTAMENTE DAL FLACONE – I MEDICI GLI HANNO RISCONTRATO…
VALENTINA ALLEGRI PRENDE... IL VOLO - 'OGGI': LA FIGLIA DEL TECNICO JUVENTINO IN LOVE CON PIERO BARONE DEL TRIO 'IL VOLO' – BACI E LANGUIDE CAREZZE ALL’AEROPORTO: LEI NON GLI LASCIA IL TEMPO NEANCHE DI REGALARLE UNA ROSA ROSSA E... - MA PAPA’ MAX SEMBRA NON ESSERE ENTUSIASTA DI QUESTA RELAZIONE
CAFONALINO FELTRISSIMO - AL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE, VITTORIO FELTRI PRESENTA LA SUA AUTOBIOGRAFIA, “IL BORGHESE”, CIRCONDATO DA AMMIRATRICI E FAN - AL SUO FIANCO MELANIA RIZZOLI E POI FRANCA LEOSINI, MARINO BARTOLETTI, MARISA LAURITO, L’EX MINISTRO LUNARDI, CICCHITTO E IL VICEDIRETTORE DEL TG1, GENNARO SANGIULIANO, CHE LO CHIAMA “MAESTRO”