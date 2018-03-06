FLASH! - IERI, BOOM POST-ELETTORALE PER DAGOSPIA - RECORD DI PAGINE VISTE: 2.639.485! - SESSIONI 532.937 - VISITATORI UNICI 294.296. GRAZIE!-
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FIORELLO DISPERATO: “E ORA COME FACCIO? NON FACCIO PIÙ LO SHOW? MI AVEVANO CONVINTO IL DIRETTORE DI RAI1 TEODOLI E ORFEO A TORNARE IN RAI. AVEVO PRESO ACCORDI CON LORO. NON È CHE ORA, AMICI DEL M5S E DELLA LEGA, MI TOCCHERÀ ANDARE A TRATTARE CON ELISA ISOARDI? LA STIMO COME CONDUTTRICE E FIDANZATA DI SALVINI, MA NON È CHE DIVENTA DG?"
DI MAIO LANCIA LA PALLA AVVELENATA PER FAR ESPLODERE IL PD: ‘DIECI PUNTI PER UN GOVERNO M5S CON CHI CI STA. ANCHE IL PD SENZA RENZI’ - IL DUCETTO ORMAI NELLA FASE SALÒ: ‘NOI SIAMO ALL’OPPOSIZIONE, CHI VUOLE ACCORDI LO DICA IN DIREZIONE. PERCHÉ LA STAMPA PARLA DI ME CHE VADO A SCIARE? ORMA IL PAESE È IN MANO AD ALTRI, SI OCCUPASSERO DI LORO’ - EMILIANO SCHIERATO PRO GRILLINI
SARA’ QUEL CHE SARAS – EREDE CERCASI PER LA RAFFINERIA DI SARROCH ALTRIMENTI SARÀ VENDUTA – I MORATTI AVEVANO CERCATO DI CEDERLA GIA’ NEL 2013. ORA, DOPO LA SCOMPARSA DI GIAN MARCO, L’IPOTESI SI RIPROPONE A MENO CHE TRA I NIPOTI DI ANGELO NON EMERGA CHI VOGLIA CONTINUARE IL BUSINESS
“TRA BOTTURA E MARCHESI SCELGO SEMPRE VISSANI” - BRUNO BARBIERI: “QUANDO QUALCUNO PARLA MALE DI LUI, MI INCAZZO. E' STATO UNO DEI TRE CUOCHI PIÙ IMPORTANTI DEL '900. È UN GENIO, UN PALATO ASSOLUTO. FACEVA DEI TORTELLI RIPIENI DI STINCO DI VITELLO CON UNA SALSA AL CAFFÈ PROFUMATA ALL'ARANCIA, DICEVI QUESTO È SCEMO, POI ANDAVI A MANGIARE IL PIATTO E DICEVI: PUTTANA EVA. POI CERTO, LAVORARE CON LUI ERA..."
‘IL CUORE DI ASTORI HA RALLENTATO FINO A FERMARSI’- ESEGUITA L'AUTOPSIA SUL CORPO DEL DIFENSORE DELLA FIORENTINA, CONFERMATA LA MORTE PER CAUSE NATURALI – LA BELLISSIMA LETTERA SCRITTA DA UN BAMBINO ALLA MOGLIE DI ASTORI
CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO