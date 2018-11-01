FLASH! – AVVISATE LA ISOARDI, EX SALVINI: TRAMONTA L’IPOTESI DEL SUO AUTORE CASIMIRO LIETO A RAI1, TORNA IN AUGE CIANNAMEA A 5 STELLE - FRECCERO PUNTA AL RITORNO SU RAI 2-
FLASH! – AVVISATE LA ISOARDI, EX SALVINI: TRAMONTA L’IPOTESI DEL SUO AUTORE CASIMIRO LIETO A RAI1, TORNA IN AUGE CIANNAMEA A 5 STELLE - FRECCERO PUNTA AL RITORNO SU RAI 2-
IL GIOCO DELLA CORNA: “VI RIVELO UN SEGRETO CHE NON HO MAI DETTO A NESSUNO: AMO…” – LA MUSICA, LE PROPOSTE PER I REALITY, I SOCIAL E L’ECOLOGISMO, LUISA CORNA SI METTE A NUDO: "SONO UNA GRANDE SOGNATRICE E MI PIACEREBBE RITORNARE A SANREMO DOVE HO CANTATO UNA SOLA VOLTA..." – VIDEO
“SERVE UNA LEGGE DI BILANCIO CHE DIFENDA IL RISPARMIO DEGLI ITALIANI” - IL PRESIDENTE MATTARELLA SCENDE PESANTEMENTE IN CAMPO SULLA MANOVRA CON UNA LETTERA-AVVERTIMENTO A GIUSEPPE CONTE: “BISOGNA RAFFORZARE LA FIDUCIA DELLE FAMIGLIE, DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PORRE L'ITALIA AL RIPARO DALL'INSTABILITÀ FINANZIARIA” - L'AUT-AUT DI MATTARELLA A SALVINI E DI MAIO: NON FIRMERA' LA MANOVRA COSI' COM'E' - IL TESTO DELLA LETTERA
ANDREA AGNELLI, UN UOMO SOLO AL COMANDO? A JAKI ELKANN NON VA GIU' - LO SCONTRO SI RIACCENDE DOPO LE PUNTATE DI ''REPORT'' CHE HANNO PICCONATO LO ''STILE JUVE'' - IL SILURAMENTO DI MAROTTA, UOMO DI ELKANN, LA GESTIONE DEL BRAND CR7 E I RICAVI (SCARSI) DERIVANTI DALL'INGAGGIO, LE QUESTIONI SENTIMENTALI E PURE LA GESTIONE DELLA FERRARI. SCOMPARSO MARCHIONNE, CHI METTERÀ PACE TRA I DUE CUGINI?
AGGRAPPIAMOCI A TUTTO, ANCHE AL VACCINO CUBANO - IL CENTRO DI IMMUNOLOGIA MOLECOLARE CUBANO HA TESTATO SU CIRCA 5MILA PAZIENTI IL VACCINO TERAPEUTICO CIMAVAX-EFG, USATO SU CASI DI CANCRO AL POLMONE AVANZATO CON CELLULE NON PICCOLE, TRA LE FORME TUMORALI PIÙ FEROCI - I PRIMI RISULTATI DEL TEST HANNO MOSTRATO UN BLOCCO DELLA CRESCITA DEL CARCINOMA
"HA CORTEGGIATO LA DONNA SBAGLIATA". ECCO PERCHE' IL CALCIATORE BRASILIANO DANIEL CORREA FREITAS E' STATO AMMAZZATO - IL FIDANZATO DELLA DONNA IN UN RAPTUS DI GELOSIA LO HA PICCHIATO A MORTE PRIMA DI INFIERIRE SUL CADAVERE. LA TESTIMONE: "ERANO IN 4 CON UN MACHETE AFFILATO..." - IL CALCIATORE 24ENNE DEL SAO PAULO E' STATO TROVATO SGOZZATO IN UN BOSCO CON I GENITALI RECISI
'LE NOZZE DI FIGARO', UNA FARSA PESANTE COME UN ELEFANTE - ALL’OPERA DI ROMA PUBBLICO DIVISO PER IL CAPOLAVORO DI MOZART ATTUALIZZATO E TRASFORMATO DA GRAHAM VICK IN RETORICA SOCIAL-POLITIK: MASCHIO "TAMARRO UCCELLATORE", DONNA SOTTOMESSA O VELINA, TUTTI MERCIFICATI PER IL POTERE (SAI CHE NOVITA'...) – DA FERRARA A SONIA BERGAMASCO, CHI C'ERA PER LA PRIMA - VIDEO
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
DEPRESSIONE A PORTATA DI APP – UN’APPLICAZIONE È IN GRADO DI DIAGNOSTICARE I DISTURBI DELL’UMORE DAL MODO IN CUI UTILIZZIAMO IL CELLULARE: UNA VOLTA INSTALLATA, L'APP MONITORA IL MODO IN CUI SI DIGITANO LE PAROLE SULLO SCHERMO, LA FREQUENZA, I TOCCHI E LE TRAIETTORIE DEGLI 'SCORRIMENTI'. I RISULTATI VENGONO INVIATI AL MEDICO – UN USO PROLUNGATO DI ALCUNE APP POTREBBE ESSERE SINTOMO DEL MALE OSCURO