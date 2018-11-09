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FLASH! – È ONLINE IL NUOVO CRUCI-DAGO! STUPITE GLI AMICI DIMOSTRANDO CHE SIETE AGGIORNATISSIMI SU TUTTI I FATTACCI DELLA SETTIMANA – METTETEVI ALLE PROVA CON LE DEFINIZIONI CREATE PER NOI DAL MITICO BIG BONVI-
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CORONEIDE – OSPITE DI ‘VERISSIMO’ ‘FURBIZIO’ FA MEA CULPA: “SE VEDO ILARY LA ABBRACCIO E LE CHIEDO SCUSA – LA LITE CON LEI E’ STATA UNA DELLE SCENE PIU’ BRUTTE VISTE IN TV. LEI HA ESORDITO FACENDO LA MAESTRINA, MA NON PUÒ FARLO IN UNA…"
VIDEO! SABINA GUZZANTI NEI PANNI DELLA BOSCHI A ''LA TV DELLE RAGAZZE''. CI VOLEVA LA FINE DEI GOVERNI PER RIVEDERE IN TV UN'IMITAZIONE DI MARIA ELENA: CI PROVÒ VIRGINIA RAFFAELE MA FU SUBITO CENSURATA DALLA RAI RENZIANA - ''MA DAVVERO A 'BALLANDO CON LE STELLE' C'È IL VOTO DA CASA? IL VOTO È UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA, GLI ITALIANI NON SANNO VOTARE''…
LO SCUDO FISCALE COPRE I CLIENTI, MA NON LE BANCHE ESTERE! - TRAPPOLA FISCALE PER I MANAGER DELLE BANCHE CHE IN PASSATO HANNO AIUTATO LA CLIENTELA ITALIANA A PORTARE FUORI I SOLDI, SENZA DENUNCIARLI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. LA PROCURA DI MILANO STA PERSEGUENDO PENALMENTE ALCUNI BANCHIERI DELLA PIAZZA MILANESE UTILIZZANDO LE INFORMAZIONI APPRESE GRAZIE ALLA "VOLUNTARY DISCLOSURE" DEI CLIENTI…
LA CALIFORNIA BRUCIA – UN VIOLENTO INCENDIO È SCOPPIATO NEL NORD DELLO STATO. LE AUTORITÀ HANNO ORDINATO L'EVACUAZIONE DI DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE MENTRE SI CONTANO DIVERSI FERITI – INNUMEREVOLI LE CASE DISTRUTTE MENTRE LE FIAMME, ALIMENTATE DAL VENTO, STANNO DISTRUGGENDO AREE GRANDI QUANDO 80 CAMPI DA FOOTBALL AL MINUTO (VIDEO)
ECCO PERCHE’ MOURINHO È UN PREZIOSO MEMBRO DELL’ÉLITE EUROPEA – MAURIZIO CRIPPA IN ESTASI PER LO “SPECIAL ONE”: “IL POPOLO LO HA FISCHIATO E IN TEMPI IN CUI LE CLASSI DIRIGENTI FANNO RETROMARCIA DI FRONTE ALLE ORDE DI ELETTORI BOLSONARI, MOU HA RICORDATO CHE NON SI DEVE AVERE PAURA DI RIPRENDERSI IN MANO IL GIOCO, QUANDO FINISCONO I 90 MINUTI DI LIBERO RUTTO POPULISTA”
LUCI AL COTRONEON - SVESTITI I PANNI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO LUISS, ROBERTO COTRONEO È PRONTO A RITUFFARSI NELLA TRINCEA DELLA STAMPA CHE CONTA - DA MARCELLO SORGI A ANDREA VIANELLO, DA MARINO SINIBALDI (RIBATTEZZATO ‘SINIBALDO’) A PIER LUIGI CELLI FINO A FRANCA LEOSINI: ECCO CHI C’ERA ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO MEMOIR “NIENTE DI PERSONALE”
MERAVIGLIE PROIBITE – GUERRE, TERRORISMO E INSTABILITÀ POLITICA RENDONO ‘OFF LIMITS’ PER I TURISTI DEI LUOGHI UNICI E SPETTACOLARI: ECCO 20 LOCALITÀ PERICOLOSE CHE, AL MOMENTO, È MEGLIO EVITARE – DALLA CAPITALE DELLO YEMEN SANA'A, TANTO AMATA DA PASOLINI, ALL'EX FORTEZZA DELL'IMPERO ROMANO DIYARBAKIR, IN TURCHIA, FINO ALLA CITTÀ STRETTA TRA MARI E MONTI DI DERBENT, IN RUSSIA…
POMPE FUNEBRI – IL SESSO ORALE STA ALIMENTANDO UN BRUSCO AUMENTO DI CASI DI CANCRO ALLA BOCCA – COME È POSSIBILE? LA RAGIONE È DA RICERCARE NELLA TRASMISSIONE DEL PAPILLOMA VIRUS CHE DAI GENITALI PASSA ALLA BOCCA – NEGLI ULTIMI DECENNI AD AVER INFLUITO SULL’IMPENNATA DI CASI CI SONO ANCHE IL PORNO E LE APP DI INCONTRI…