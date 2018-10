AMERICA FATTA A MAGLIE - LA TELENOVELA KAVANAUGH VOLGE ALLA FINE, CON IL VOTO FINALE DOMANI E L'OSTACOLO DEL SENATORE CON LA FIGLIA CHE SI SPOSA: SARÀ PRELEVATO IN ELICOTTERO DAL MONTANA E PORTATO IN SENATO - MENTRE L'FBI INTERROGAVA ALTRE 12 PERSONE (E NON TROVAVA NULLA), SONO EMERSE BUGIE E CONTRADDIZIONI DELL'ACCUSATRICE - EMILY RATAJKOWSKI ARRESTATA DURANTE LE PROTESTE, I DEM HANNO PUNTATO TUTTO SUL METOO IN VISTA DEL MIDTERM. TRUMP DALLA SUA HA UN BOOM ECONOMICO