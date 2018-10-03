FLASH! NIENTE MORGAN A 'XFACTOR': AL RUSH FINALE PER PRENDERE IL POSTO DI ASIA ARGENTO CI SONO LODO GUENZI DELLO 'STATO SOCIALE' (GIA' OSPITE DELLE AUDITION) ED ELIO, PIU' VOLTE GIUDICE E L'ANNO SCORSO PROTAGONISTA DI 'STRAFACTOR'

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