FLASH! NIENTE MORGAN A 'XFACTOR': AL RUSH FINALE PER PRENDERE IL POSTO DI ASIA ARGENTO CI SONO LODO GUENZI DELLO 'STATO SOCIALE' (GIA' OSPITE DELLE AUDITION) ED ELIO, PIU' VOLTE GIUDICE E L'ANNO SCORSO PROTAGONISTA DI 'STRAFACTOR'-
FLASH! NIENTE MORGAN A 'XFACTOR': AL RUSH FINALE PER PRENDERE IL POSTO DI ASIA ARGENTO CI SONO LODO GUENZI DELLO 'STATO SOCIALE' (GIA' OSPITE DELLE AUDITION) ED ELIO, PIU' VOLTE GIUDICE E L'ANNO SCORSO PROTAGONISTA DI 'STRAFACTOR'-
DA ROSE ALL'ACQUA DI ROSE - LA SVALVOLATA PALADINA DEL METOO PREPARA IL LANCIO DEI SUOI PRODOTTI DI BELLEZZA: LA MCGOWAN È STATA TRA LE PRIME A DENUNCIARE WEINSTEIN (DOPO AVER PRESO QUALCHE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI DOLLARI PER NON PARLARE, IN REALTÀ), MA È STATA OSTRACIZZATA DA HOLLYWOOD, HA SCARICATO LA SOCIA ASIA ARGENTO E LA SUA FIDANZATA HA VENDUTO GLI SMS SU JIMMY BENNETT AI TABLOID (MA POI HANNO FATTO PACE) - QUI L'INTERVISTA
IL GIOGO DEL GALLO – ECCO COME LA FRANCIA SACCHEGGIA LE ECONOMIE DELLE EX COLONIE AFRICANE: IL PERNO È IL FRANCO COLONIALE, MONETA CHE PARIGI IMPOSE ALLE COLONIE NEL 1945. È LA MONETA UFFICIALE IN 14 STATI DELL’AFRICA SUBSAHARIANA, CHE DEVONO DEPOSITARE IL 50% DELLE LORO RISERVE MONETARIE AL TESORO FRANCESE – POI UNO SI CHIEDE PERCHÉ MACRON VUOLE MANTENERE LO STATUS QUO NEL CONTINENTE NERO…
VIVENDI E LASCIA VIVERE – A CHI GIOVA LO STALLO TRA BOLLORÉ E MEDIASET? A NESSUNO, MEN CHE MENO AGLI AZIONISTI – E INFATTI FININVEST E VIVENDI (I DUE AZIONISTI PIÙ IMPORTANTI DEL GRUPPO) TORNANO A DIALOGARE PER TROVARE UNA SOLUZIONE LEGALE E INDUSTRIALE, VISTO L’ATTIVISMO DEI CONCORRENTI E L’OPERAZIONE COMCAST-SKY – SUL DOSSIER PRONTO A MEDIARE IL SEMPITERNO TARAK BEN AMMAR
FOLLIA OMICIDA – UN UOMO INGLESE DI 55 ANNI PERDE LA TESTA DOPO AVER SAPUTO CHE L’EX COMPAGNA HA COMINCIATO UNA RELAZIONE CON UNA DONNA: PER VENDETTA UCCIDE LA FIGLIA DI 8 ANNI CON UN COLTELLO DA CUCINA POCO PRIMA CHE LA MADRE LA ANDASSE A PRENDERE – QUINDICI MINUTI PRIMA DELL’OMICIDIO IL KILLER AVEVA PUBBLICATO SUI SOCIAL...
"PUTTANA, HAI CERCATO DI COLPIRMI?" – INSULTI E STORIE TESE TRA SLOANE STEPHENS E PAVLYUCHENKOVA – LA TENNISTA AMERICANA SI SCAGLIA CONTRO L’AVVERSARIA DOPO CHE LA RUSSA AVEVA TIRATO UNO SMASH FORTISSIMO VERSO IL SUO CORPO – L’ARBITRO INTERVIENE PER DIVIDERLE - VIDEO
CAFONALINO - GRAN PARTY VIPPAIOLO A FIRENZE PER I 200 ANNI DEL SIGARO TOSCANO - “DAMINA” BOSCHI SI ACCOMODA ACCANTO ALLA ZAZZERA DI MONTEZEMOLO, CHE GUIDA IL GRUPPO INSIEME A GAETANO MACCAFERRI - TRA I PIATTI DI DAVIDE OLDANI E IL MONOLOGO DI LELLA COSTA, SFILA TUTTA LA GENTE CHE CONTA (LE RUGHE) - DAI LETTA A AZZURRA CALTAGIRONE, DA SALVO NASTASI A FULVIO CONTI, GLI ABETE, RONDOLINO E MINOLI, ECCO CHI C’ERA