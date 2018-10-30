FLASH! SUL NOME DI LIETO, AUTORE DELLA ISOARDI (MANCO ASSUNTO IN RAI) ALLA DIREZIONE DI RAI2 SI E' DI NUOVO SPACCATO IL FRONTE LEGA-M5S. AL CDA SONO ARRIVATI SOLO I NOMI DEI DIRETTORI DELLE TESTATE, SU QUELLI DELLE RETI SI TORNA IN ALTO MARE...-
FLASH! SUL NOME DI LIETO, AUTORE DELLA ISOARDI (MANCO ASSUNTO IN RAI) ALLA DIREZIONE DI RAI2 SI E' DI NUOVO SPACCATO IL FRONTE LEGA-M5S. AL CDA SONO ARRIVATI SOLO I NOMI DEI DIRETTORI DELLE TESTATE, SU QUELLI DELLE RETI SI TORNA IN ALTO MARE...-
SAFFO AL ‘GRANDE BORDELLO’ – ELIA FONGARO PARE NON ESSERE L’UNICO AD AVER PERSO LA TESTA PER JANE ALEXANDER – L’ATTRICE ITALO-BRITANNICA È NEL MIRINO ANCHE DI ELA WEBER CHE, CON GESTI E PAROLE, AVREBBE DIMOSTRATO UN INTERESSE CHE VA OLTRE LA SEMPLICE AMICIZIA – D’ALTRA PARTE LA SELLERONA NON HA MAI FATTO MISTERO DI FREQUENTARE UOMINI E DONNE… (VIDEO)
C'ERA UNA VOLTA MONTECITORIO - IL LIBRO DEL VECCHIO RADICALE MAURO MELLINI, PIENO DI ANEDDOTI. QUANDO IL MISSINO CARLO TASSI SI PRESENTÒ IN CAMICIA NERA IL PRIMO GIORNO DELLA NONA LEGISLATURA (1983), CAZZIATO DA SCALFARO CHE PRESIEDEVA, RISPOSE: ''ANCHE LE MUTANDE IO PORTO NERE!''. IL SENATORE DC CHE A FORZA DI ZOMPETTARE PER CERIMONIE CLIENTELARI SCAMBIÒ UN MATRIMONIO PER UN FUNERALE, E QUEL DIVIETO DI BERE CAPPUCCINI…
NON È UNO SCIVOLO, È UN'ATTERRAGGIO DI EMERGENZA! I DIPENDENTI ALITALIA IN PENSIONE CON 7 ANNI DI ANTICIPO? IL GOVERNO PRONTO A INTRODURRE UNA DEROGA ALLA QUOTA 100, CHE GIÀ CONSENTIRÀ DI LASCIARE IL LAVORO A 62 ANNI INVECE DI 67: HOSTESS, STEWARD E PILOTI POTREBBERO MOLLARE A 60, UN MEGA-SCIVOLO DA PAGARE CON 3 EURO DI BALZELLO SU OGNI BIGLIETTO - TUTTO PER RIDURRE IL PERSONALE E RENDERE APPETIBILE LA COMPAGNIA PER AZIONISTI STRANIERI
FERMI TUTTI: QUESTA NON E’ UNA RAPINA! – GIAMPAOLO MANCA, IL “DOGE” DELLA MALA DEL BRENTA, CI SCRIVE PER SMENTIRE “LIBERO”: “NON E’ VERO CHE HO DETTO CHE GODEVO A SPARARE CONTRO I POLIZIOTTI. L'INTERVISTA FA RIFERIMENTO A UNA MIA AFFERMAZIONE DOVE SPIEGO DETTAGLIATAMENTE CHE SE LE FORZE DELL'ORDINE MI SPARAVANO CERTAMENTE AVREI SPARATO PURE IO - IN QUESTO MOMENTO GODO DI UNA MISURA ALTERNATIVA AL CARCERE E COME POTREI MAI DIRE CERTE COSE CON IL RISCHIO CHE MI VENGA REVOCATA LA MISURA ALTERNATIVA?" – L’INTERVISTA INTEGRALE
REAL, ORA TIRA FUORI I "COJONES" - SOLARI, TRAGHETTATORE DEI 'BLANCOS', LA TOCCA PIANISSIMO NELLA PRIMA CONFERENZA: “HO UN GRUPPO DI CAMPIONI E GUERRIERI. NIENTE PARAGONI CON ZIDANE. IL FUTURO? PENSO SOLO ALLA PARTITA DI DOMANI IN COPA DEL REY A MELILLA” - LA GNOCCHISSIMA SORELLA LIZ SPOPOLA AL CINEMA: IN ITALIA HA LAVORATO CON BRIZZI...
ITALPRESS, CHE CAFONAL! “DOVE STA GENNY?”, ALLA FESTA DEI 30 ANNI DELL'AGENZIA NATA A PALERMO TUTTI A BACIARE LA PANTOFOLA DI GENNARO SANGIULIANO, IN CORSA PER LA DIREZIONE DI UN TG RAI – SOLO LA MADRINA DELLA SERATA CRISTINA CHIABOTTO HA AVUTO PIU’ RICHIESTA DI SELFIE – ATTOVAGLIATI MALAGO’, IL NEOPRESIDENTE FIGC GRAVINA, GASPARRI, L’EX SOTTOGRETARIO LOTTI, SCHIFANI E IL NEOBARBUTO ALFANO – PARDO MATTATORE
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
E SE L’ALZHEIMER FOSSE COLLEGATO ALL’HERPES? UN NUOVO STUDIO SUGGERISCE CHE LE DEMENZE SONO PIÙ FREQUENTI IN CHI HA AVUTO INFEZIONI DA HERPES SIMPLEX, E CHE IL TRATTAMENTO CON ANTIVIRALI RIDUCE LE PROBABILITÀ CHE I PAZIENTI CON HERPES SVILUPPINO LA MALATTIA PIÙ AVANTI NEGLI ANNI – LA SOLUZIONE POTREBBE ESSERE UN VACCINO, MA…