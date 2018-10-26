FLASH! - NON PRENDETE IMPEGNI DOMANI, SABATO 27: ALLE 18, ALL'EX DOGANA DI SAN LORENZO, MASTERCLASS DI DAGO, OSPITE PIETRANGELO BUTTAFUOCO SULLA RIVOLUZIONE DI INTERNET, LA TRASFORMAZIONE DELLA REALTA', LA TELEVISIONE DEL NUOVO MILLENIO...-
FLASH! - NON PRENDETE IMPEGNI DOMANI, SABATO 27: ALLE 18, ALL'EX DOGANA DI SAN LORENZO, MASTERCLASS DI DAGO, OSPITE PIETRANGELO BUTTAFUOCO SULLA RIVOLUZIONE DI INTERNET, LA TRASFORMAZIONE DELLA REALTA', LA TELEVISIONE DEL NUOVO MILLENIO...-
TUTTI FOLLI PER LA FOLLIERO - “IL CAV MI SCELSE PERCHÉ SOSTENEVA FOSSI LEGGERMENTE STRABICA E NON PER LE TETTE: AI CASTING INDOSSAVO UNA CAMICETTA A FIORI ACCOLLATISSIMA – IL MIO CALENDARIO È STATO TRA QUELLI PIÙ VENDUTI? E PENSARE CHE CREDEVO NON LO VOLESSE COMPRARE NESSUNO. ERO INSICURA, MI VEDEVO BRUTTINA, CON LA SCUCCHIA" - E POI RACCONTA DELLE 200 ROSE DI UN CORTEGGIATORE MISTERIOSO E DI CERTI DISTURBATORI…
ENNESIMA FIGURA DI M. PER TONINELLI: ''ORA I VIADOTTI ABRUZZESI SONO PIÙ SICURI''. COSÌ, DA UN GIORNO ALL'ALTRO. E QUAL È STATO IL SEGRETO DEL PRODE MINISTRO? FAR RALLENTARE I TIR. PECCATO CHE D'INVERNO SU QUEI VIADOTTI CI SIANO 3 METRI DI NEVE, CHE PESANO PIÙ DI UN TIR A PIENO CARICO. TONTINELLI SE LA CANTA E SE LA SUONA. MA SEMPRE FIGURACCE RACCOGLIE
SIETE PRONTI PER UN'ALTRA INVASIONE FRANCESE NEGLI AFFARI ITALIANI? IN STMICROELECTRONICS DUE MANAGER D'OLTRALPE HANNO SOSTITUITO DUE ITALIANI. E ORA I SENATORI GRILLINI PRESENTANO UN'INTERROGAZIONE URGENTE AL MINISTRO TRIA AFFINCHÉ SPIEGHI QUESTO ENNESIMO SCIPPO DOPO QUELLO DEI CANTIERI STX
ANIMA MIA, MORTACCI TUA: ‘LA VITA AGIATA È SOLO UN RICORDO’ - IL CUGINO DI CAMPAGNA NICK LUCIANI, CAPELLONE BIONDO CON LA VOCE DA CASTRATO, RACCONTA DI ESSERE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA DOPO AVER LASCIATO IL GRUPPO: ‘HO DOVUTO RISCOPRIRE I MEZZI PUBBLICI E MI OCCUPO DELLA SPESA. VADO NEI DISCOUNT DOVE RIESCO A TROVARE CIBO A UN PREZZO PIÙ ACCESSIBILE’ - 'LAVORO POCO NEGLI ULTIMI ANNI. LANCIO UN APPELLO A CARLO CONTI...'
COME SI DICE IN GIAPPONESE NON MOLLARE MAI? LE INCREDIBILI IMMAGINI DELL'ATLETA NIPPONICA CHE DOPO ESSERSI FRATTURATA LA GAMBA IN SEGUITO A UNA CADUTA HA CONCLUSO LA MARATONA A CARPONI – LA COMPAGNA L’HA ASPETTATA CON LE LACRIME AGLI OCCHI – VIDEO
CAFONALINO - IL NUOVO PREZZEMOLINO DELLE FESTE ROMANE? E’ MATTEO SALVINI! - IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE SI APPALESA A OGNI PARTY SOLO SOLETTO (SALUTAME LA ISOARDI), NON SI LASCIA SCAPPARE LA FESTA A VILLA TAVERNA ORGANIZZATA DALL’AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG IN ONORE DI SIGOURNEY WEAVER - DA VALTER MAINETTI A MARINA CICOGNA, ECCO CHI C’ERA
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
GAY SI NASCE - UN NUOVO STUDIO DIMOSTRA LA PRESENZA DI QUATTRO VARIANTI GENETICHE NEL DNA ASSOCIABILI AGLI OMOSESSUALI. LE STESSE VARIANTI SONO LEGATE ANCHE A DISTURBI DELL'UMORE COME SCHIZOFRENIA E DEPRESSIONE - NEGLI ETEROSESSUALI, INVECE, QUESTE VARIANTI LI RENDEREBBERO PIÙ ATTRAENTI E CON UN MAGGIOR SUCCESSO RIPRODUTTIVO - LA RICERCA RIACCENDE IL DIBATTITO SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE SCRITTO NEL DNA