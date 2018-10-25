FLASH! - NON PRENDETE IMPEGNI SABATO 27: ALLE 18, ALL'EX DOGANA DI SAN LORENZO, MASTERCLASS DI DAGO, OSPITE PIETRANGELO BUTTAFUOCO SULLA RIVOLUZIONE DI INTERNET, LA TRASFORMAZIONE DELLA REALTA', LA TELEVISIONE DEL NUOVO MILLENIO...

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AMERICA FATTA A MAGLIE - TRUMP SCARICA SUI MEDIA E LE FAKE NEWS LA ''RABBIA'' CHE STA DIETRO AI (MANCATI) ATTENTATI, E I SUOI NEMICI RISPONDONO CHE È COLPA SUA E DEL SUO ODIO. MA ODIO C'È DA TUTTE LE PARTI: GLI AMERICANI CHE LO HANNO VOTATO SONO ''UN MUCCHIO DI MISERABILI'' (COPY HILLARY), ATTRICI COMICHE SI PRESENTANO CON IN MANO LO SCALPO DEL PRESIDENTE SANGUINANTE, ALTRE CHIEDONO L'INTERVENTO DELL'ESERCITO, DE NIRO DICE CHE LO VUOLE PRENDERE A PUGNI - L'ARTICOLO DEL ''WSJ'' DI CUI NESSUNO PARLA

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