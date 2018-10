VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019