FLASH! - NON PRENDETE IMPEGNI SABATO 27: ALLE 18, ALL'EX DOGANA DI SAN LORENZO, MASTERCLASS DI DAGO, OSPITE PIETRANGELO BUTTAFUOCO SULLA RIVOLUZIONE DI INTERNET, LA TRASFORMAZIONE DELLA REALTA', LA TELEVISIONE DEL NUOVO MILLENIO...-
FLASH! - NON PRENDETE IMPEGNI SABATO 27: ALLE 18, ALL'EX DOGANA DI SAN LORENZO, MASTERCLASS DI DAGO, OSPITE PIETRANGELO BUTTAFUOCO SULLA RIVOLUZIONE DI INTERNET, LA TRASFORMAZIONE DELLA REALTA', LA TELEVISIONE DEL NUOVO MILLENIO...-
LA TV FATTA CON LE CACCOLE - VIDEO: DOPO 20 ANNI, LE 'IENE' FANNO ANCORA GLI SCHERZI IN CUI ATTACCANO LE CACCOLE AGLI INTERVISTATI. LA VENTURA, CHE IL PROGRAMMA LO HA ''FONDATO'', LO SGAMA SUBITO: 'STAI PARLANDO DI MORTE IN CASA DELL'IMPICCATO, SE PENSI DI FREGARMI…'
AMERICA FATTA A MAGLIE - TRUMP SCARICA SUI MEDIA E LE FAKE NEWS LA ''RABBIA'' CHE STA DIETRO AI (MANCATI) ATTENTATI, E I SUOI NEMICI RISPONDONO CHE È COLPA SUA E DEL SUO ODIO. MA ODIO C'È DA TUTTE LE PARTI: GLI AMERICANI CHE LO HANNO VOTATO SONO ''UN MUCCHIO DI MISERABILI'' (COPY HILLARY), ATTRICI COMICHE SI PRESENTANO CON IN MANO LO SCALPO DEL PRESIDENTE SANGUINANTE, ALTRE CHIEDONO L'INTERVENTO DELL'ESERCITO, DE NIRO DICE CHE LO VUOLE PRENDERE A PUGNI - L'ARTICOLO DEL ''WSJ'' DI CUI NESSUNO PARLA
ULTIMI FUOCHI, ULTIMI DRAGHI - ALLA VIGILIA DELLA FINE DEL ''QUANTITATIVE EASING'' (E DEL SUO MANDATO), IL PRESIDENTE BCE FA CAPIRE CHE ORA L'ITALIA SE LA DEVE CAVARE DA SOLA: ''LO SPREAD TRA ITALIA E GRECIA È CALATO'', PERCHÉ SENZA IL SUO OMBRELLONE ORMAI È IL MERCATO A DETTARE IL RISCHIO PAESE - ''È CHIARO CHE LE BANCHE ITALIANE SARANNO IMPATTATE DALL'AUMENTO DEI RENDIMENTI BTP. MA SONO CONVINTO CHE SI TROVERÀ UN'INTESA SULLA MANOVRA''
PUO’ ESISTERE L’AMICIZIA TRA UOMO E DONNA? ECCO COSA RIVELA UNO STUDIO SCIENTIFICO: C’E’ UN ALTO RISCHIO DI MALINTESI PER I LINGUAGGI DIVERSI - APPENA GLI SI SFIORA UNA MANO L’UOMO HA GIÀ VAGLIATO TUTTE LE IPOTESI SESSUALI POSSIBILI – I 10 VANTAGGI DI UNA VERA AMICIZIA TRA UOMO E DONNA
GUARDIOLA CONFESSIONS – L’ALLENATORE DEL CITY RIVIVE I MOMENTI DELL’ATTENTATO A MANCHESTER DEL 2017: “AL CONCERTO DI ARIANA GRANDE C’ERANO MIA MOGLIE E LE MIE DUE FIGLIE. MI HANNO TELEFONATO E…”- POI PEP SVELA I SUOI GUSTI MUSICALI: TRA LE SUE CANZONI PREFERITE C’E’ "DON’T LOOK BACK IN ANGER” DEGLI OASIS. ECCO PERCHE’
CAFONALINO - IL NUOVO PREZZEMOLINO DELLE FESTE ROMANE? E’ MATTEO SALVINI! - IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE SI APPALESA A OGNI PARTY SOLO SOLETTO (SALUTAME LA ISOARDI), NON SI LASCIA SCAPPARE LA FESTA A VILLA TAVERNA ORGANIZZATA DALL’AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG IN ONORE DI SIGOURNEY WEAVER - DA VALTER MAINETTI A MARINA CICOGNA, ECCO CHI C’ERA
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
O L’ORGASMO O LE PUNTURINE – DONNE, SE VOLETE IL CLIMAX RINUNCIATE AL BOTOX: UNA SORPRENDENTE RICERCA EVIDENZIA CHE DOPO IL TRATTAMENTO SI È PIÙ FELICI, MA LA CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE L’ORGASMO SI RIDUCE IN MANIERA RILEVANTE – IL MOTIVO? LA LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEI MUSCOLI FACCIALI