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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SEGUITE TUTTE LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA? ALLORA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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AMERICA FATTA A MAGLIE - A CHI FA GIOCO ESTRADARE ASSANGE NEGLI USA? I NEMICI DI TRUMP SPERANO DI INCHIODARLO NELL'INCHIESTA DI MUELLER, IN DEBITO DI OSSIGENO (E DI PROVE CONCRETE), I REPUBBLICANI SOGNANO CHE IL FONDATORE DI 'WIKILEAKS' TIRI FUORI LE EMAIL CHE HILLARY CLINTON HA CANCELLATO PER COPRIRE I SUOI PASTICCI. COSA SUCCEDERÀ ALL'AUSTRALIANO, ORA CHE L'ECUADOR SE NE VUOLE LIBERARE?
SI SCALDANO LE TRUPPE IN VISTA DELLO SCONTRO ALTAVILLA-GUBITOSI, CHE SI CONSUMERÀ DOMENICA NEL CDA TIM. CON L'EX MANAGER FCA CI SONO IL PRESIDENTE FULVIO CONTI E LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. GUBITOSI INVECE HA ATTIVATO I BUONI UFFICI DI ROBERTO SAMBUCO, CONSULENTE DEL FONDO ELLIOTT E PARTNER DELLO STUDIO VITALE, E CERCA DI OTTENERE LA BENEDIZIONE DI VIVENDI. MA IL GOVERNO…
IL MITICO SPOT DI NATALE DEL NEGOZIO JOHN LEWIS QUEST'ANNO E' SU ELTON JOHN. MOLTI SI SONO COMMOSSI, ALTRI SI SONO ARRABBIATI: NON E' ABBASTANZA NATALIZIO, E IL TUTTO PARE UNA MARKETTA AL BIOPIC SULLA STAR IN USCITA L'ANNO PROSSIMO – PER NON PARLARE DEL CACHET: 5 MILIONI DI STERLINE CHE HANNO COSTRETTO LO STAFF DEL CANTANTE A REPLICARE SU TWITTER… (VIDEO)
RANIERI IS BACK: "IL MOMENTO È DIFFICILE, MA VOGLIO DEI PIRATI” – PRESENTAZIONE- SHOW DI KING CLAUDIO CHE TORNA IN PREMIER ALLA GUIDA DEL FULHAM: QUESTA SQUADRA PRENDE TROPPI GOL E IO SONO UN ALLENATORE ITALIANO SONO. SE MANTENIAMO LA PORTA IMBATTUTA TUTTI DA MCDONALD'S"
È TEMPO DI CAFONAL - MEGA FESTA AL PLASTIC DI MILANO, CON GHALI SUL PALCO. DIESEL E I FAZZOLETTI TEMPO HANNO CREATO UNA LINEA SPECIALE I CUI PROVENTI ANDRANNO A FINANZIARE LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI SARNANO (MACERATA) - ALLA FESTA C'ERANO CARL BRAVE, EMANUELE FARNETI, MIA CERAN, JOHANNA MAGGY, FEDERICO RUSSO, VALENTINA FERRAGNI E…
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
BRRRRRR, CHE GELO! - ESSERE COSTANTEMENTE INFREDDOLITI SENZA UN MOTIVO APPARENTE POTREBBE NASCONDERE UN PROBLEMA DI SALUTE: DALL’IPOTIROIDISMO ALL’ANEMIA FINO ALLA MALATTIA DI RAYNAUD…