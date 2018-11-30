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MARA VENIER A RADIO2: "CHE RAPPORTO HO CON LA D'URSO E LA VENTURA? NON RISPONDO...I POLITICI A DOMENICA IN? NON E' CHE NON VOGLIANO VENIRE, C'E' DA ALCUNI ANNI IN RAI UN VETO PER LA POLITICA NEI PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO MA PRESTO LA COSA SI POTREBBE SBLOCCARE. DA ‘DOMENICA IN’ ERO STATA MANDATA VIA IN MODO POCO ELEGANTE, ORA L’HO TROVATA INDEBOLITA MA STIAMO RIUSCENDO A RIPORTARE IL GRADIMENTO DEL PUBBLICO E DEI GIOVANI. INSTAGRAM? MI ISCRISSE LA MARCUZZI..."
GUARDATE LA FINE DI QUEL NAZARENO – RENZI E LA FEDELE “MARIA ETRURIA” PREPARANO LA RETE ANTISOVRANISTA IN PARLAMENTO. MATTEUCCIO CREDE DAVVERO CHE UN DOMANI POSSA TORNARE A PALAZZO CHIGI (CIAO CORE) E PER QUESTO FLIRTA CON I FORZISTI MODERATI DELUSI DAI DUE FORNI DEL CAV. CON SALVINI – MA CHI SALE IN CATTEDRA È MASSIMO D’ALEMA. COME DAGOSPIA È IN GRADO DI ANTICIPARE, CON L’INIZIO DELL’ANNO SARÀ…
VOI PRENDETE PER I FONDELLI BORGHI, MA C’È CHI L’ORO NON LO RESTITUISCE AGLI STATI LEGITTIMI PROPRIETARI - LA FOLLE STORIA DEL VENEZUELA, CHE HA CHIESTO ‘CON URGENZA’ LA RESTITUZIONE DI 14 TONNELLATE DI LINGOTTI CUSTODITI DALLA BANK OF ENGLAND. GLI INGLESI SE NE SONO SBATTUTI: NEL CONTRATTO DI CUSTODIA C’È UNA PICCOLA CLAUSOLA. ‘LA BANCA SI RISERVA IL DIRITTO DI NON RESTITUIRLO E DI IMPEDIRNE ANCHE LA VISIONE’. L’ITALIA HA 300 TONNELLATE DI SUO ORO NEI FORZIERI INGLESI…
“IL GOMMISTA HA FATTO BENE A REAGIRE”, VIAGGIO AL POLIGONO DI SASSUOLO TRA POCHI RAMBO E TANTE DONNE – IL DIRETTORE DEL CENTRO: "NOI INSEGNIAMO L’USO DELLE ARMI, NON L’ABUSO. QUANDO VI METTETE UN' ARMA IN CASA, NON AVETE RISOLTO UN PROBLEMA, NE AVETE UNO DI PIÙ"
LA ROVESCIATA PIU’ BELLA DI GIANLUCA VIALLI – L'EX ATTACCANTE DELLA JUVE RACCONTA LA SUA LOTTA CONTRO IL CANCRO AL PANCREAS: NEL SUO LIBRO CI SONO 98 RITRATTI DI GRANDI SPORTIVI MA NIENTE HA LA FORZA DI UNA STORIA CHE SARÀ D'AIUTO NON SOLO A CHI È MALATO MA ANCHE A CHI SENTE DI DOVER RICOMINCIARE, ANCHE PER UN MOTIVO MENO DRAMMATICO - VIDEO
CAFONALINO – GOVERNANTI, ATTRICI, ATTRICETTE, NOBILI VERI O PRESUNTI: LA MEJO ROMA GODONA FESTEGGIA L’HASSLER PER IL 125ESIMO COMPLEANNO DELL’ICONICO ALBERGO IN CIMA ALLA SCALINATA DI TRINITÀ DEI MONTI – RAGGI LATITANTE, MA CI SONO IL MINISTRO CENTINAIO E LA SMUTANDONA LILIAN RAMOS, LA “MARCHESA” DANI DEL SECCO E LOTITO, BRUNO VESPA E VANZINA: AVANTI IL PROSSIMO? ALEMANNO...
DESTINAZIONE GIAMAICA – SOGNATE UN BREAK CARAIBICO DURANTE LE VACANZE NATALIZIE? LE SPIAGGE GIAMAICANE FANNO AL CASO VOSTRO - ECCO QUI LE MIGLIORI LOCALITÀ SULL’ISOLA IN CUI TRASCORRERE LE FESTE O DARE IL BENVENUTO ALL’ANNO NUOVO: DALLA SABBIA FINISSIMA DI NEGRIL A OCHO RIOS, CORNICE DI TANTISSIME PELLICOLE HOLLYWOODIANE, DA SEMPRE META OBBLIGATA PER TUTTI GLI AMANTI DELLE FORTI EMOZIONI
CEFALEA CANAGLIA - APPROVATA UNA PROPOSTA DI LEGGE PER RICONOSCERE LA CEFALEA COME MALATTIA SOCIALE - LA PATOLOGIA COLPISCE OTTO MILIONI DI ITALIANI E HA ONERI ECONOMICI SIGNIFICATIVI: DALL'INCIDENZA DELLE ASSENZE SUL LAVORO E ALLA RIDOTTA PRODUTTIVITÀ – CON IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' NASCERÀ UNA RETE DI CORDINAMENTO TRA REGIONI PER PREVENZIONE E DIAGNOSI IN TEMPI BREVI