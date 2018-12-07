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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SEGUITE TUTTE LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA? ALLORA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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“SONO SCAPPATA DA VACCHI” – CLAUDIA GALANTI RACCONTA LA STORIA BOLLENTE CHE HA AVUTO CON GIANLUCA VACCHI: DOPO LA MORTE PREMATURA DELLA FIGLIA E L’ARRESTO DELL’EX COMPAGNO SI È LASCIATA ANDARE ED È FINITA TRA LE BRACCIA DEL REUCCIO DI INSTAGRAM – “POI SONO TORNATA A PARIGI PER FUGGIRE DALLE TENTAZIONI. HO VOLUTO LASCIARMI TUTTO ALLE SPALLE. CON LUI…” – FOTOGALLERY VIETATA AI MINORI
COSA LASCIA IN EREDITA' ANGELONA? UNA BOMBA POPULISTA – IL ''NEW YORK TIMES'' METTE UNA PIETRA TOMBALE SULLA MERKEL: L'AUSTERITÀ IMPOSTA ALL'EUROPA DEL SUD E L'ANNUNCIO URBI ET ORBI DELL'ACCOGLIENZA UN MILIONE DI MIGRANTI NEL 2015 HANNO DATO IL VIA ALLE FORZE CHE ORA VOGLIONO FARE A PEZZI L'UNIONE – IL PREZZO PAGATO PER FAR TORNARE LA GERMANIA LEADER? RISVEGLIARE I VECCHI DEMONI DEL NAZIONALISMO…
AVERE LA FCA A PORTATA DI MANLEY – L’EREDE DI MARCHIONNE APRE UNA NUOVA FABBRICA CHRYSLER, E' LA PRIMA A DETROIT IN 27 ANNI - INFORNATA DI NOMINE: DA AMAZON MARK STEWART, CHE DIVENTA DIRETTORE OPERATIVO DEL NORD AMERICA – NIEL GOLIGHTLY DA SHELL SARÀ IL NUOVO RESPONSABILE GLOBALE DELLA COMUNICAZIONE. ALTRI GIRI DI POLTRONE TRA ALFA E MASERATI – I RITRATTI
TE LO DO IO UN BEL RIPASSO! - A GELA UN 37ENNE EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI PER PICCHIARE IL PROFESSORE DEL FIGLIO – L’AGGRESSIONE È AVVENUTA DAVANTI ALLA SCUOLA - TUTTO E' PARTITO DA UN BATTIBECCO A SCUOLA: LO STUDENTE VOLEVA CHE IL DOCENTE GLI ANNULLASSE UNA NOTA SUL REGISTRO, MA L’INSEGNANTE SI È RIFIUTATO E DOPO QUALCHE ORA…
IL CALCIO CHE VERRA’ (A INVITI) - ORA LA FIFA PREPARA L’AFFARE DEL NUOVO MONDIALE PER CLUB DAL 2021 – UNA PARTITA DA 23 MILIARDI DI EURO: TUTTO SARA’ GESTITO DA UNA SOCIETÀ PER IL 51% DELLA FEDERAZIONE (SUL MODELLO DELLA NUOVA "DAVIS" DI TENNIS) - AL POSTO DELLA “CONFEDERATIONS” RITORNA IL MUNDIALITO CON UN NUOVO FORMAT 51%
CAFONALINO STORICO - AL TEATRO ELISEO IL PROCESSO TRA AUGUSTO (CASINI) E OVIDIO (RUTELLI) ORGANIZZATO DA ELISA GRECO: FECE BENE L'IMPERATORE AD ALLONTANARE IL POETA? NEL RUOLO DEL PRESIDENTE IL MAGISTRATO GIUSEPPE AYALA, L'ACCUSA RAPPRESENTATA DAL SOSTITUTO PROCURATORE ANTONIA GIANMARIA. ''IN DIFESA'' L'AVVOCATO CRISTINA ROSSELLO
OGGI MI ''LEGGO'' UNA STRONCATURA - SUL FREE-PRESS FA SFRACELLI IL ''CAVALIERE NERO'', MISTERIOSO RECENSORE DEI MIGLIORI (O PRESUNTI TALI) RISTORANTI DI ROMA E MILANO. L'ULTIMO È ''VOCE'', APPENA APERTO IN PIAZZA DELLA SCALA: ''MOLTO BELLO, SERVIZIO CONFUSO E DISORDINATO'' - IL ''NOBU ARMANI'' DOPO LA BOCCIATURA HA PERSO LA STELLA MICHELIN - E PER ''ZUMA'' IL MENU NON VALE LA LOCATION…
TRA 30 ANNI I TUMORI SARANNO SCONFITTI CON L'IMMUNOTERAPIA – L’ANNUNCIO DEI NOBEL PER LA MEDICINA TASUKU HONJO E JAMES ALLISON: “NEL 2050, SE NON RIUSCIREMO A ELIMINARLI TUTTI, POTREMO COMUNQUE BLOCCARLI IMPEDENDO LORO DI CONTINUARE A CRESCERE” – L’INCREDIBILE STORIA DEI DUE RICERCATORI CHE SENZA INCONTRARSI HANNO SCOPERTO LA CURA PIÙ PROMETTENTE CONTRO IL CANCRO