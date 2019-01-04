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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SEGUITE TUTTE LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA? ALLORA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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LEVATEGLIE ER FIASCO - IN CONFERENZA STAMPA FRECCERO SI PERMETTE DI DARE DELL’”IMBECILLE” ALLA GIORNALISTA DE “LA STAMPA”, REA DI AVER SCRITTO CHE RAI2 CON LA SERIE “THE GOOD DOCTOR” SFIDA RAI1 - LA REPLICA DEL CAPO DEGLI SPETTACOLI PIERO NEGRI: ‘’FU ACQUISTATA DALLA RAI, PROGRAMMATA DA RAI 2 IN TARDA NOTTE E SALVATA DA RAI 1, CHE OTTENNE OTTIMI ASCOLTI, E L’EX DIRETTORE TEODOLI ANCORA NE VA ORGOGLIOSO’’
VIENI IN VIAGGIO CON @MEB - LA BOSCHI PROVA A SFIDARE SALVINI SUI SOCIAL CON STUDIATISSIME FOTO DA MARRAKECH E LA SOLITA SFILZA DI FRASI FATTE. SE IL TRUCE HA RAGGIUNTO IL SUCCESSO COI ''BUONGIORNO'' E TORTELLINI, LEI CI DONA PERLE DA DEPLIANT TIPO ''IL FASCINO DEL DESERTO DEL MAROCCO E I PROFUMI E I COLORI DEL LABIRINTO DI MARRAKECH''. MA DOPO UN ANNO E MEZZO DI SELFIE E CONDIVISIONI, SI FERMA A 38MILA FOLLOWER (SALVINI È A 1,1 MILIONI)
THE POWELL OF LOVE - LA BORSA DI NEW YORK IN PIENO ORGASMO PER LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FED: ''SIAMO PRONTI A CAMBIARE ROTTA SUI TASSI SE LE CONDIZIONI ECONOMICHE LO RICHIEDERANNO'', CHE ARRIVANO COME CILIEGINA SULLA TORTA DEI DATI SUL LAVORO - ''NON MI DIMETTEREI SE TRUMP ME LO CHIEDESSE''. E PERCHÉ DOVREBBE, VISTO CHE HA DETTO QUELLO CHE VOLEVA SENTIR DIRE? - DJ +3,16%, NASDAQ +4,08%, MILANO +3,4%
UDO, NESSUNO E CENTOMILA – ROMA INVASA DAI RIFIUTI? NON PREOCCUPATEVI, CI PENSA UDO GÜMPEL – IL GIORNALISTA TEDESCO PUBBLICA SU TWITTER LE SUE FOTO IN VERSIONE SPAZZINO: “NON CI RESTA CHE PULIRE DA SOLI, DATO CHE LA RAGGI E IL SUO M5S CI REGALANO IL SERVIZIO AMA” – “UN SERVIZIO CHE NON PREMIA CHI DIFFERENZIA MA COSTA IL TRIPLO DI CITTÀ PIÙ VIRTUOSE…”
ROSSI ATTAPIRATO - TAPIRO D'ORO A VALENTINO ROSSI, CHE LO RICEVE SPORTIVAMENTE 'PER NON AVER VINTO NEANCHE UNA GARA NEL 2018' - IL DOTTORE INTERROGATO DA 'STRISCIA LA NOTIZIA' SUL DELUDENTE RISULTATO DEL MOTOMONDIALE AMMETTE: "È STATA UNA STAGIONE DIFFICILE’’ – ''L’ULTIMA VITTORIA? QUANDO QUELLO DAVANTI È CADUTO"
COURMA CHE CAFONALINO! - ARTOM HA RADUNATO GLI HABITUÉ DELLA CITTADINA VALDOSTANA, DALLA SANTANCHÉ CON DIMITRI, VINCENZO NOVARI CON DANIELA FEROLLA, IL RE DEGLI SPUMANTI LAMBERTO GANCIA, IGNAZIO LA RUSSA, CHIARIA BERIA DI ARGENTINE, IL BOCCONIANO MAURIZIO DALLOCCHIO E GUIDO BAGATTA - INTERVISTE A DAVIDE OLDANI E PATRIZIA SANDRETTO RE REBAUDENGO E POI BALLI FINO A NOTTE FONDA…
HO VISTO UN POSTO CHE MI PIACE, SI CHIAMA MONDO – IL FOTOGRAFO STEFANO PENSOTTI È IL VINCITORE DEL "TRAVEL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2018": LE SUE IMMAGINI SONO STATE SCELTE DA UNA GIURIA TRA 20MILA FOTO E I SUOI SCATTI SARANNO ESPOSTI A LONDRA – GODETEVI LO SPETTACOLO CON LE 50 FOTO DI VIAGGIO PIÙ BELLE DI QUEST’ANNO
“VOLETE RIMETTERVI IN FORMA DOPO LE ABBUFFATE NATALIZIE? FATE SESSO” – LA SESSUOLOGA ROSAMARIA SPINA: “FARLO ALMENO 2-3 VOLTE A SETTIMANA È IL MIGLIOR RIMEDIO PER PERDERE IL PESO ACCUMULATO” – “L’ATTIVITÀ SESSUALE È COME UNA SEDUTA IN PALESTRA MOLTO INTENSA. PRODUCE ANDRENALINA E GENERA ENDORFINE. LA POIZIONE PER BRUCIARE PIÙ CALORIE È…”