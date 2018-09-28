CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
QUI LA VERSIONE PER SMARTPHONE/MOBILE
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVO CRUCI-DAGO BY BIG BONVI! COSA ASPETTATE? METTETEVI ALLA PROVA SU FATTI E I FATTACCI DELLA SETTIMANA E SFIDATE I VOSTRI AMICI CON LE NOSTRE PAROLE CROCIATE-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
QUI LA VERSIONE PER SMARTPHONE/MOBILE
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
"AVVISO AI 5 STELLE CADENTI: MADURO HA ROVINATO IL MIO VENEZUELA" - MARISELA FEDERICI FURIBONDA CON DI MAIO, GRILLO E CASALINO: "NEL MIO PAESE MANCANO PERFINO I PRESERVATIVI. NON ACCETTO CHE POLITICI IMPROVVISATI INNEGGINO A MADURO, L'AUTISTA DI CHAVEZ, ALTRO CHE L'EREDE…" - "MI PIACE SALVINI. HA FATTO BENE A FERMARE L' INVASIONE BARBARICA CHE È SOLO BUSINESS" - "IL PAPA? UN SOCIALISTA CHE VIENE DA UN QUARTIERACCIO DI BUENOS AIRES…"- GLI SHOW DALLA D'URSO E DA IACONA: "PIU' CHE 'PRESA DIRETTA', UNA PRESA IN GIRO"
CAFONALINO DEL MANOVRATORE - SABATO SCORSO SALVINI ERA AL MARE A FREGENE COI FIGLI E TRA UN VENDITORE AMBULANTE, UN GHIACCIOLO E UN CASTELLO DI SABBIA, TELEFONAVA AI SUOI PER RIBALTARE LA LINEA CHE AVEVA ESPRESSO IL 3 SETTEMBRE PER CALMARE I MERCATI: ''RISPETTEREMO LE REGOLE EUROPEE''. OGGI DICE CHE BRUXELLES BOCCERÀ LA FINANZIARIA, E CHE IL GOVERNO SE NE SBATTE. COSA È SUCCESSO NEL FRATTEMPO? AH, SAPERLO…
IL VENERDÌ NERO DELLA 'MANOVRA DEL POPOLO' SI CHIUDE CON 22 MILIARDI BRUCIATI A PIAZZA AFFARI (-3,5%) E UNO SPREAD A 267. PIÙ BASSO DEL PICCO DI 281 TOCCATO IN GIORNATA, MA 30 PUNTI BASE SOPRA ALLA CHIUSURA DI IERI - CONFINDUSTRIA E SINDACATI IN REALTÀ SONO CAUTI: ''NON BISOGNA SBAGLIARE LE MISURE'', E CALENDA ATTACCA GLI INDUSTRIALI
RICORDATE LA STORIA DI ANNA CARLINI, LA 33ENNE TROVATA MORTA SOTTO IL TUNNEL DELLA STAZIONE DI PESCARA UN ANNO FA? NON FU UN SUICIDIO, MA FU STUPRATA E UCCISA DA DUE ROMENI – LA SVOLTA NELLE INDAGINI: ANNA AVEVA PROBLEMI PSICHICI E ASSUMEVA FARMACI. L'ACCUSA DELLA SORELLA: "INVECE DI CHIAMARE I SOCCORSI L’HANNO LASCIATA MORIRE DOPO AVERLE ANCHE RUBATO IL TELEFONO”
TOTTI NEL LIBRO PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELL’AFFAIRE FLAVIA VENTO: ECCO IL CAPITOLO - LA SCENA STRACULT: CAPELLO ENTRA NELLA SUA CAMERA, APRE L’ARMADIO, GUARDA SOTTO AL LETTO E URLA: “DOVE SONO LE RAGAZZE?”, “SE SO’ BUTTATE DE’ SOTTO” - LO SCHERZO A CASSANO CHE AVEVA INVITATO A CENA PAMELA PRATI - IL “COLPO DI FULMINE” PER ILARY - IL "GRANDE PLAYBOY" ZEBINA - IERI LA SERATA AL COLOSSEO: “IO PRESIDENTE DELLA ROMA? PERCHE NO”. ECCO CHI C'ERA, FOTO+VIDEO
CAFONAL LUCI-SANO DELLA RIBALTA! - I 90 DEL PRODUTTORE RIUNISCONO DAVVERO TUTTI IN UNA ROMA IN GRANDE SPOLVERO, IL CINEMA E LA TV, MA ANCHE POLITICI, GIORNALISTI, IMPRENDITORI E IMMOBILIARISTI, STARLETTE E GRANDI ATTORI. C'ERA IL VECCHIO 'REGIME' E I NUOVI VOLTI AMATI DAL GOVERNO GIALLOVERDE - AL MAXXI UN MAXI TAPPETO ROSSO CON INSTALLAZIONI E PERFOMANCE TRA IMMAGINI, SUONI E MUSICA DAI FILM DEI LUCISANO