tortora portobello portobello tu si que vales tu si que vales 2 clerici portobello
FLASH! PIPPITEL: DEBACLE DI "PORTOBELLO" (15,5%) DOPPIATO DA "TU SI QUE VALES" AL 31%: LA CLERICI AFFONDATA!-
UNO SPLENDIDO NOVANT-ENNIO – “TARANTINO? E’ UN CRETINO SENZA IDEE, I SUOI FILM SONO SPAZZATURA"- MORRICONE, CHE NEL 2016 HA VINTO L’OSCAR PER LA COLONNA SONORA DI 'THE HATEFUL EIGHT', ATTACCA IL REGISTA USA, “CAPACE SOLO DI CUCINARE COSE VECCHIE”: “NULLA DI ORIGINALE NEL SUO LAVORO. SI LIMITA A RUBARE AGLI ALTRI..” - E SULLA CERIMONIA DEGLI OSCAR...
RAGGI ROVENTI: "SALVINI HA PROVATO A LANCIARE UN’OPA SU ROMA MA HA FATTO MALE I CONTI: LA LEGA PENSI A RISPETTARE IL CONTRATTO DI GOVERNO. ABBIAMO CHIESTO 180 MILIONI PER LE BUCHE. MI ASPETTO CHE ARRIVINO. CASALEGGIO JR? CI SIAMO SENTITI. DOPO LA SENTENZA SI SONO FATTI VIVI SALVINI E RENZI CON IL QUALE CI SIAMO RIPROMESSI DI… - VIDEO
IMPICCARSI AI NUMERI (SBAGLIATI) DI BRUXELLES - LA COMMISSIONE HA TOPPATO LE ULTIME 14 PREVISIONI, E ORA CI DICE CHE L'ITALIA L'ANNO PROSSIMO NON CRESCERÀ COME PREVISTO DAL GOVERNO E CHE IL DEFICIT SARÀ PIÙ ALTO. NELL'ULTIMO LUSTRO CI HANNO AZZECCATO SOLO UNA VOLTA
VIDEO! L’ABITO NON FA LA MONACA – LE INCREDIBILI IMMAGINI DELLA SUORA CHE A ROMA, ALLA STAZIONE DI PIRAMIDE, ENTRA IN METRO CON GRANDE NONCHALANCE DAI TORNELLI DI USCITA SENZA TIMBRARE IL BIGLIETTO – NESSUNO L’HA FERMATA: DOV’ERA IL PERSONALE ATAC? - VIDEO
PAOLA EGONU AL BACIO! LA SCHIACCIATRICE, SIMBOLO DELL’ITALVOLLEY DONNE ARGENTO AI MONDIALI, DOPO IL COMING OUT DEI GIORNI SCORSI, STAMPA UN BACIONE ALLA FIDANZATA, LA POLACCA SKORUPA, AL TERMINE DELLA FINALE DI SUPERCOPPA...
LUCI AL COTRONEON - SVESTITI I PANNI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO LUISS, ROBERTO COTRONEO È PRONTO A RITUFFARSI NELLA TRINCEA DELLA STAMPA CHE CONTA - DA MARCELLO SORGI A ANDREA VIANELLO, DA MARINO SINIBALDI (RIBATTEZZATO ‘SINIBALDO’) A PIER LUIGI CELLI FINO A FRANCA LEOSINI: ECCO CHI C’ERA ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO MEMOIR “NIENTE DI PERSONALE”
GIOIELLI FERROVIARI – PER MOLTI SONO SOLTANTO UN PUNTO DI PARTENZA O DI ARRIVO, MA ALCUNE STAZIONI SONO DELLE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UN SEMPLICE SGUARDO DISTRATTO – ECCO LE DIECI PIÙ BELLE D’EUROPA: UNA È ANCHE IN ITALIA…
GUARDATE IL TELEFONINO QUANDO SIETE A LETTO? FATE MOLTA ATTENZIONE. L’USO DELLO SMARTPHONE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE NON SOLO PEGGIORA IL VOSTRO SONNO E PROVOCA DANNI ALLA RETINA, MA HA EFFETTI NEGATIVI ANCHE SULLA PELLE – LA LUCE BLU CREA DANNI AL VOLTO, ACCRESCENDO LE RUGHE, LE OCCHIAIE E…