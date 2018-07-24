FLASH! - IN QUESTE ORE IL GRUPPO DEL "SOLE 24 ORE" STA PROCEDENDO ALLA NOMINA DEL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO: E' GIUSEPPE CERBONE, CHE LASCIA IL VERTICE DELL'ANSA...-
FLASH! - IN QUESTE ORE IL GRUPPO DEL "SOLE 24 ORE" STA PROCEDENDO ALLA NOMINA DEL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO: E' GIUSEPPE CERBONE, CHE LASCIA IL VERTICE DELL'ANSA...-
E' IL SACRO GRAAL DEL SESSO ORALE, DIVENTATO FAMOSO CON “GOLA PROFONDA”, MA NELL’ERA DI INTERNET SI CHIAMA “DEEP THROATING”. BELLO E PERICOLOSO, CI HANNO DETTO CHE LA PRATICA DI INGOIARE IL PENE ACCENDE IL DESIDERIO SESSUALE DEGLI UOMINI COME UN FARO DA STADIO. MA È VERO, O SI TRATTA DELL’ENNESIMO PORNO-MITO DA SFATARE? ECCO I SEGRETI PER FARLO BENE...
''Ci sono alcuni amici che dicono sia straordinario, sai, quando la gola di una ragazza ti stringe e pulsa attorno al tuo pene, ma se devo essere onesto, penso che sia più una questione psicologica che fisica…''
TONINELLI IN BRODO – IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE BOCCIA LA TAV TORINO LIONE: “NESSUNO SI AZZARDI A FIRMARE NULLA PER L’AVANZAMENTO DELL’OPERA. AGIAMO CON UN SOLO OBIETTIVO: MIGLIORARE LA QUALITÀ DEGLI SPOSTAMENTI DEGLI ITALIANI” – GIACOMO PORTAS (PD): “PER LUI TUTTI DOVREBBERO VIAGGIARE SOLO COL CALESSE”
PRESI ALL’AMOS – GENISH RICUCE CON IL CDA DI TIM E CONGELA LA SFIDUCIA MENTRE IL CDA DEVE DARE IL VIA LIBERA AI CONTI DEI PRIMI SEI MESI – VIVENDI È ALLA FINESTRA MA HA RINUNCIATO A RIBALTARE IL TAVOLO, LO “SQUALO” ELLIOTT È DISTRATTO DAL MILAN – LA TENSIONE SULLA CACCIATA DI DE ANGELIS DA TIM BRASIL E LO SCORPORO DELLA RETE, SU CUI IL GOVERNO TORNERÀ. INTANTO OCCHIO AD ALFREDO ALTAVILLA, LIBERO DA FCA...
LA CAVALLONA RAMPANTE - IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI FERRARI, LOUIS CAMILLERI, PORTA IN DOTE A MARANELLO QUEL GRAN PEZZO DI SUA MOGLIE, LA 50ENNE AMERICANA NATALIE OLIVEROS - I PIPPAROLI NOSTRANI LA RICORDERANNO CON LO PSEUDONIMO DI SAVANNA SAMSON, PORNODIVA CHE HA CALCATO (E CAVALCATO) I SET DI MEZZO MONDO DAL 2000 FINO AL 2013 - IL SUO PRIMO FILM LO GIRO’ PER GIOCO PERCHE' L'EX MARITO... - VIDEO!
VADE RETRO, CAIRO! - “CERCHIAMO UN PRESIDENTE”: ALCUNI TIFOSI DEL TORO LANCIANO UNA PETIZIONE ONLINE CONTRO URBANETTO CHE SQUADERNA TUTTI GLI ERRORI DI GESTIONE, LE MANCATE PROMESSE E LA POCA PASSIONE – LA TIFOSERIA GRANATA SI SPACCA: QUALCUNO HA GIÀ LANCIATO LA CONTROPETIZIONE ”IO STO CON CAIRO", E DALLA CAMPAGNA ABBONAMENTI…
LA CINA E’ VICINA - AL VITTORIANO I PIU’ GRANDI CAPOLAVORI DELLA PITTURA AD OLIO CINESE – DA FRANCESCO RUTELLI ALL’AMBASCIATORE DI PECHINO IN ITALIA: ECCO CHI C’ERA AL VERNISSAGE - IL CURATORE DELL’ESPOSIZIONE STRINATI: “LA PITTURA A OLIO UN SECOLO FA IN CINA VOLEVA DIRE OCCIDENTE…”