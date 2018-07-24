FLASH! - IN QUESTE ORE IL GRUPPO DEL "SOLE 24 ORE" STA PROCEDENDO ALLA NOMINA DEL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO: E' GIUSEPPE CERBONE, CHE LASCIA IL VERTICE DELL'ANSA...

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E' IL SACRO GRAAL DEL SESSO ORALE, DIVENTATO FAMOSO CON “GOLA PROFONDA”, MA NELL’ERA DI INTERNET SI CHIAMA “DEEP THROATING”. BELLO E PERICOLOSO, CI HANNO DETTO CHE LA PRATICA DI INGOIARE IL PENE ACCENDE IL DESIDERIO SESSUALE DEGLI UOMINI COME UN FARO DA STADIO. MA È VERO, O SI TRATTA DELL’ENNESIMO PORNO-MITO DA SFATARE? ECCO I SEGRETI PER FARLO BENE...

''Ci sono alcuni amici che dicono sia straordinario, sai, quando la gola di una ragazza ti stringe e pulsa attorno al tuo pene, ma se devo essere onesto, penso che sia più una questione psicologica che fisica…''

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