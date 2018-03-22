FLASH! - QUESTO POMERIGGIO BARBARA D'URSO ANNUNCERA' DI AVER SCIOLTO LA RISERVA: SARA' LEI, VISTO CHE DURANTE LA SETTIMANA NON HA NULLA DA FARE, A PARTE IL PROGRAMMA QUOTIDIANO E "DOMENICA LIVE", A CONDURRE "IL GRANDE FRATELLO"...-
FLASH! - QUESTO POMERIGGIO BARBARA D'URSO ANNUNCERA' DI AVER SCIOLTO LA RISERVA: SARA' LEI, VISTO CHE DURANTE LA SETTIMANA NON HA NULLA DA FARE, A PARTE IL PROGRAMMA QUOTIDIANO E "DOMENICA LIVE", A CONDURRE "IL GRANDE FRATELLO"...-
CARLO DE BENEDETTI, CON LA SCUSA DI SMENTIRE UN ARTICOLO DI ‘LIBERO’, SPARA SILURI CONTRO I NUOVI MANAGER. OVVERO I FIGLI RODOLFO E MARCO! - ‘NON HO DELEGHE GESTIONALI DA ANNI, NON HA SENSO ATTRIBUIRMI UNA ‘PERDITA’ A SEGUITO DEL DECLINO CHE DA UN ANNO CARATTERIZZA IL TITOLO GEDI. COLLEGARE QUESTO ANDAMENTO NEGATIVO ALLA MIA PERSONA È DENIGRATORIO’
DALLE 5 STELLE ALLO STALLO - DI MAIO STOPPA IL CENTRODESTRA: "ROMANI E’ INVOTABILE" – NEL RISIKO DELLE PRESIDENZE, SI RIPARTE DA ZERO – IL LEADER DEL M5S PROPONE UN ALTRO GIRO DI INCONTRI PER INDIVIDUARE FIGURE DI GARANZIE - SALVINI: "SIAMO PRONTI A FARE TUTTO. AL TAVOLO SIEDA ANCHE IL PD" – E AL NAZARENO...
TIM: SI DIMETTONO TUTTI I CONSIGLIERI IN QUOTA VIVENDI. NON È L’’OPZIONE NUCLEARE’, MA UNA BOMBETTA PER METTERE I BASTONI TRA LE RUOTE DI ELLIOTT - LE DIMISSIONI PURE DI TRE MEMBRI ''INDIPENDENTI'' HANNO DECORRENZA DAL PROSSIMO 24 APRILE, DATA DELL’ASSEMBLEA, E IL NUOVO CDA SARÀ VOTATO IL 4 MAGGIO: I FRANCESI AVRANNO 10 GIORNI PER VALUTARE IL PESO DEI SOCI VECCHI E NUOVI E CERCARE ALLEANZE - A BERNABÉ LE DELEGHE SU SICUREZZA E SPARKLE
NEL CORSO DELLA REGISTRAZIONE A PALAZZO MADAMA, LA NASORIFATTA ANNA MARIA BERNINI VEDE LA FOTOCOPIA DELLA SUA CARTA D’IDENTITÀ, E LA STRAPPA: “QUESTA FACCIA DA PREGIUDICATA… DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE RIFARE IL DOCUMENTO…” - C’È DA SPERARE CHE LA SUA USCITA NON ABBIA OFFESO QUALCHE COLLEGA
LI RICONOSCETE? UNO HA SFIORATO IL PALLONE D’ORO ED E’ STATO ALLENATO DA BAGNOLI, L’ALTRO HA SEGNATO IL PRIMO GOL IN SERIE A CONTRO IL NAPOLI DI MARADONA E HA TRASFORMATO ROMAGNOLI IN UN DIFENSORE CENTRALE. DI CHI SI TRATTA? INDIZIO: HANNO IN COMUNE IL SOPRANNOME – VIDEO
CAFONALISSIMO DEL DAVID, COL #METOO DE’ NOANTRI - VIDEO: “TUTTE MIGNOTTE”, IL MONOLOGO FEMMINISTA DELLA CORTELLESI, CHE IN REALTÀ È UNA CATENA CHE GIRA ONLINE DA 15 ANNI RIPRESA DA BARTEZZAGHI (ALLA FACCIA DEL MANIFESTO CONTEMPORANEO) - SPIELBERG ONORA LE REGISTE ITALIANE, MA LEGGE DAL GOBBO - DIANE KEATON CHIEDE L’APPLAUSO SU WOODY ALLEN E RICEVE IL GELO - SUL PALCO TUTTE VESTITE DI NERO MA POI APPARE LA BONAZZA MUTA E SCOLLATA CHE PORTA LE STATUETTE E…