FLASH! - QUESTO POMERIGGIO BARBARA D'URSO ANNUNCERA' DI AVER SCIOLTO LA RISERVA: SARA' LEI, VISTO CHE DURANTE LA SETTIMANA NON HA NULLA DA FARE, A PARTE IL PROGRAMMA QUOTIDIANO E "DOMENICA LIVE", A CONDURRE "IL GRANDE FRATELLO"...

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