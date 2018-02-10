FLASH! "I RICCHI NON SONO MAI RAZZISTI” – LA SENTENZA DI VITTORIO FELTRI SU TWITTER: CHI HA MOLTI SOLDI NON E' INTOLLERANTE: NON FREQUENTA STRANIERI TRANNE I DOMESTICI FILIPPINI CHE..."-
FLASH! "I RICCHI NON SONO MAI RAZZISTI” – LA SENTENZA DI VITTORIO FELTRI SU TWITTER: CHI HA MOLTI SOLDI NON E' INTOLLERANTE: NON FREQUENTA STRANIERI TRANNE I DOMESTICI FILIPPINI CHE..."-
IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – A 87 ANNI SE NE VA JOHN GAVIN, UN BELLO DEL CINEMA IN TECHNICOLOR: IN "SPARTACUS" INTERPRETO’ GIULIO CESARE - CELEBRE ANCHE PER "PSYCHO", DOVE È L’AMANTE DI JANET LEIGH IN UNA SCENA ALLORA MOLTO CENSURATA – POI REAGAN LO VOLLE COME AMBASCIATORE AMERICANO IN MESSICO E INIZIÒ UNA CARRIERA COMPLETAMENTE DIVERSA - VIDEO
“BERLUSCONI HA PAGATO COSA NOSTRA: DOVREBBE STARE IN GALERA” – IL PENTASTELLATO DI BATTISTA SCATENATO CONTRO IL CAV CHE ANNUNCIA QUERELA: "COSE SENZA FONDAMENTO" – LA CONTROREPLICA: "QUERELI PURE” – E INTANTO DI MAIO SI TRASFERISCE IN UNA CASA CON VISTA COLOSSEO
‘’ITALO? MEGLIO LA QUOTAZIONE CHE LA VENDITA’’ - DELLA VALLE, SECONDO AZIONISTA DI NTV (17,14%): “ERA MEGLIO CONSERVARE LA GUIDA ITALIANA DELLA SOCIETÀ” – PORRO: ‘’UN PEZZO D'ITALIA CHE SE NE VA? SI TRATTA DI UNA GRANDE STUPIDAGGINE. CHI COMPRA ITALO, DI FATTO COMPRA UNA CONCESSIONE PER OPERARE SUI BINARI POSSEDUTI DALLE FERROVIE ITALIANE. MICA SI PRENDE TRENINI E ROTAIE E LE DELOCALIZZA”
NEANCHE LE CELEBRITÀ SONO AL RIPARO DAI CAZZONI DI PHOTOSHOP CHE SEMBRANO NON AVER MAI VISTO UN CORPO UMANO TAGLIANDO BRACCIA, AGGIUNGENDO GAMBE, ALLUNGANDO COLLI E FACENDO SPARIRE MANI E PIEDI. ECCO I MIGLIORI (O PEGGIORI) ERRORI CHE SONO FINITI SULLE PAGINE DELLE RIVISTE PATINATE E SUI CARTELLONI PUBBLICI DI TUTTO IL MONDO
LA VENDETTA DI "BRUNELLESCHI" BERNARDESCHI – IL GRANDE EX FISCHIATISSIMO AL FRANCHI SEGNA E ESULTA DAVANTI AI TIFOSI VIOLA – LA SORELLA RINCARA: "SEI RIUSCITO A ZITTIRE UNO STADIO. CARI FIORENTINI, TUTTI MUTI, STIAMO GODENDO…” - VIDEO
CAFONALINO DELLA MINIGONNA - SOTTO ‘PROCESSO’ AL TEATRO PARIOLI C'E' MARY QUANT, INTERPRETATA DA SIMONETTA GIORDANI (CDA FERROVIE), CON AVVOCATO DIFENSORE CATRICALÀ E TESTIMONE IL SUPER-PARRUCCHIERE ROBERTO D’ANTONIO NEI PANNI DI UN SIMIL VIDAL SASSOON - GIUDICA AUGUSTA IANNINI, HABITUÉE DELLE SERATE DI ELISA GRECO, PER L'ACCUSA IL MAGISTRATO FABRIZIO GANDINI ED ELISA ANZALDO (TG1). SUL PALCO ANCHE UN PARRUCCATO GUILLERMO MARIOTTO