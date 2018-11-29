FLASH - RUMORS DA VIALE MAZZINI: MI-JENA GABANELLI STAREBBE PER LASCIARE IL "CORRIERE DELLA SERA" PER TORNARE IN RAI...-
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TREMORI E BOLLORI, GADDA CI COVA – PAOLO ISOTTA: IL GENIO DELLA LETTERATURA AVEVA PAURA DELLA MISERIA E TORMENTAVA GLI EDITORI, AI QUALI ESTORCEVA ANTICIPI SENZA MAI ADEMPIERE; ED ERA SEMPRE IN BOLLETTA - GADDA ERA OMOSESSUALE, A MODO SUO: LO SAPEVANO UN PO' TUTTI, TRANNE LUI, CHE TREMAVA ALL'IDEA CHE SI POTESSE SOSPETTARLO – QUELL’AMMIRAZIONE PER IL BELLISSIMO TENORE CENTAURO…
L’ORO DELLA PATRIA? A NOI! – GIORDANO BRUNO GUERRI E LA PROPOSTA DI BORGHI DI FAR CONTROLLARE AL GOVERNO I LINGOTTI DI BANKITALIA: “VIENE SUBITO IN MENTE IL MUSSOLINIANO «ORO ALLA PATRIA»: ANCHE QUELLO DOVEVA SALVARE L' ITALIA. LA FEDE ERA QUELLA NEL FASCISMO MA ANCHE, PIÙ PROSAICAMENTE, QUELLA CHE GLI SPOSI PORTAVANO ALL' ANULARE” – DA BRENNO A POGGIOLINI, L’ORO HA STREGATO EROI E DITTATORI
LEONE A (PIAZZETTA) CUCCIA – DOPO L’USCITA DI BOLLORÉ DAL PATTO DI SINDACATO DI MEDIOBANCA CI SONO DUE IPOTESI: O IL MODELLO “LIGHT” SPONSORIZZATO DA ENNIO DORIS O UN PATTO PIÙ PESANTE – L’AGO DELLA BILANCIA È UNICREDIT. NONOSTANTE MUSTIER ABBIA DERUBRICATO LA SUA QUOTA COME NON STRATEGICA, STAREBBE SPINGENDO PER L'IPOTESI DI UN VINCOLO PIÙ FORTE. L’OBIETTIVO? TUTELARE GENERALI DALLE MIRE DI CALTAGIRONE E DEL VECCHIO – TEST SUI FONDI PER CAMBIARE LO STATUTO E CONFERMARE GALATERI ALLA GUIDA DEL LEONE
FERMI TUTTI! IL KAMASUTRA NON PARLA DI SESSO – AVETE SEMPRE PENSATO CHE SIA (SOLO) UN LIBRO D’ISTRUZIONI DOVE APPRENDERE POSIZIONI SESSUALI ACROBATICHE? SBAGLIATO! – IN REALTÀ I CAPITOLI HOT SONO CONFINATI IN UNA SEZIONE MOLTO BREVE E NON HANNO NEMMENO LE IMMAGINI – ECCO LA VERITÀ SUL TESTO IN SANSCRITO DEL FILOSOFO VATSYAYANA (VIDEO)
LO RICONOSCETE? È STATO IL RE DELLE NEVI, HA VINTO UN ORO OLIMPICO E DOPO AVER APPESO GLI SCI AL CHIODO SI È INVENTATO UNA NUOVA VITA DA ALBERGATORE - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO
ECCO A VOI…SUPERPIPPO! – DAL PRESIDENTE RAI MARCELLO FOA A CIRINO POMICINO, DAI REGISTI MICHELE GUARDI’ E PIER FRANCESCO PINGITORE A GIOVANNA RALLI, TRIPUDIO DI SELFIE E APPLAUSI PER BAUDO ALLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO NEL SALONE BERNINI DI VIA DI RIPETTA – QUANDO TORTORA DISSE A MIKE: MA TU COME SEI REGISTRATO ALL’ANAGRAFE?”. E L’ALTRO: “MICHELANGELO”. AL CHE TORTORA BEFFARDO: “ALLORA ANCHE TU AVRAI FATTO LE TUE CAPPELLE”
DESTINAZIONE GIAMAICA – SOGNATE UN BREAK CARAIBICO DURANTE LE VACANZE NATALIZIE? LE SPIAGGE GIAMAICANE FANNO AL CASO VOSTRO - ECCO QUI LE MIGLIORI LOCALITÀ SULL’ISOLA IN CUI TRASCORRERE LE FESTE O DARE IL BENVENUTO ALL’ANNO NUOVO: DALLA SABBIA FINISSIMA DI NEGRIL A OCHO RIOS, CORNICE DI TANTISSIME PELLICOLE HOLLYWOODIANE, DA SEMPRE META OBBLIGATA PER TUTTI GLI AMANTI DELLE FORTI EMOZIONI
L’APPETITO (SESSUALE) VIEN OVULANDO - GLI ORMONI IN SUBBUGLIO PRODOTTI NELLA FASE CHE PRECEDE L'ARRIVO DEL CICLO POSSONO FAR AUMENTARE IL DESIDERIO – IL CARICO ORMONALE RENDE LE DONNE PIÙ ECCITATE E IL SESSO DURANTE LE MESTRUAZIONI HA DEI BENEFICI IMPAGABILI: PUÒ AIUTARE A FAR DURARE MENO IL CICLO E PUÒ SVOLGERE DA ANTIDOLORIFICO – MA ATTENZIONE: ALCUNI CONTRACCETTIVI SPENGONO LE VOGLIE…