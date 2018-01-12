FLASH! SEMBRA CHE FABIOLO FAZIO NON ABBIA PRESO ANCORA UNA LIRA DI STIPENDIO. I PAGAMENTI SONO STATI BLOCCATI DALLA CORTE DEI CONTI CHE INDAGA SUI CONTRATTI PER LA NUOVA EDIZIONE DI ''CHE TEMPO CHE FA''...-
FLASH! SEMBRA CHE FABIOLO FAZIO NON ABBIA PRESO ANCORA UNA LIRA DI STIPENDIO. I PAGAMENTI SONO STATI BLOCCATI DALLA CORTE DEI CONTI CHE INDAGA SUI CONTRATTI PER LA NUOVA EDIZIONE DI ''CHE TEMPO CHE FA''...-
“HO SCOPERTO DI NON AVER PAURA DI MORIRE" - NADIA TOFFA A “VERISSIMO”: "SU SUGGERIMENTO DI UN MIO COLLEGA HO ANCHE PREGATO, RIPETENDO LE PREGHIERE CHE SAPEVO E MI SONO RICORDATA - QUESTE COSE SERVONO A FAR RIVALUTARE LA VITA - TORNO IN DIRETTA A LE IENE DALL’11 FEBBRAIO…”
FLASH! – DOPO AVER SCORTATO MACRON NELLE SUE “VACANZE (DI BUSINESS) ROMANE”, GENTILONI HA CAPITO UNA COSA: IL TOY BOY DI BRIGITTE VUOLE DIVENTARE L’ANTI-TRUMP SU SCALA PLANETARIA – CON BUONA PACE DELLA MERKEL: ANGELONA TRA UN ANNO MOLLERA’ LA POLTRONA
I RUSSI SBARCANO A LA VALLETTA – FOLLA DI IMPRENDITORI PRENDE IL PASSAPORTO DI MALTA: DAL CAPO DI GOOGLE IN CIRILLICO AL SIGNORE DELLA VODKA – CON UN MILIONE DI EURO DIVENTANO CITTADINI EUROPEI
AUTO NERE BANDITE IN TURKMENISTAN: PORTANO SFIGA! - SINGOLARE PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO: I PROPRIETARI LE DEVONO RIDIPINGERE DI BIANCO - DAL 2015 E’ IN VIGORE IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI VETTURE DA BECCAMORTI
INCUBO BLUES: TRAGEDIA SFIORATA NELLA SEDE DEL CHELSEA - IL VENTO FA CADERE UNA LASTRA DI VETRO CHE DISTRUGGE L'AUTO DI ANTONIO CONTE E SFIORA IL DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE DEL CLUB STEVE ATKINS (CONTE, E' ORA DI FARE LE VALIGIE....)
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO