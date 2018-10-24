FLASH! STASERA DAGO ALLA PRIMA PUNTATA DEL ''MAURIZIO COSTANZO SHOW'', CON LA COPPIA CORONA-BELEN, SONIA BRUGANELLI, MALGIOGLIO, ALBA PARIETTI, VITTORIO SGARBI, PLATINETTE… - SU CANALE5 ALLE 23.10-
FLASH! STASERA DAGO ALLA PRIMA PUNTATA DEL ''MAURIZIO COSTANZO SHOW'', CON LA COPPIA CORONA-BELEN, SONIA BRUGANELLI, MALGIOGLIO, ALBA PARIETTI, VITTORIO SGARBI, PLATINETTE… - SU CANALE5 ALLE 23.10-
LA RUOTA DEL (CECCHI) PAONE - AL 'GRANDE FRATELLO' VIP IL CONDUTTORE SI SCATENA SULLE DIMENSIONI DEL CAMPIONE OLIMPICO DI JUDO FABIO BASILE: "QUANDO TI SVEGLI HAI UNA TENDA CANADESE SUL LETTO” – GIULIA PROVVEDI CONFERMA: "SI E’ TOLTO LE MUTANDE E HA UN DRAGO"
MOSCOVICI E OETTINGER DENUNCIATI IN PROCURA A ROMA! - DUE GIORNALISTI, FRANCESCO PALESE E LORENZO LO BASSO, HANNO PRESENTATO DENUNCIA PER AVER TURBATO I MERCATI CON LE LORO DICHIARAZIONI: “HANNO INCISO IN MODO SIGNIFICATIVO SULLA FIDUCIA E L’AFFIDAMENTO CHE IL PUBBLICO PONE DELLA STABILITÀ PATRIMONIALE DI BANCHE E GRUPPI BANCARI, ALTERANDO CONTESTUALMENTE IL VALORE DELLO SPREAD ITALIANO”
CI HANNO MASSAC-RATING - FRA TRE GIORNI L’AGENZIA DI RATING “STANDARD&POOR'S” ESPRIMERÀ UN GIUDIZIO SULLA TENUTA DEL DEBITO DELL’ITALIA E POTREBBE ANNUNCIARE "PROSPETTIVE NEGATIVE" CHE PRELUDONO A UN POSSIBILE DECLASSAMENTO TRA POCHI MESI - CI AVVICINEREMMO PERICOLOSAMENTE AL LIVELLO “SPAZZATURA” E A QUEL PUNTO…
È UNA PROMESSA O UNA MINACCIA? – AMANDA KNOX, INTERVISTATA DA UNA RADIO NORVEGESE, ANNUNCIA CHE TORNERÀ IN ITALIA: “HO DIVERSI AMICI, MA MOLTI ITALIANI PENSANO IO SIA UNA PUTT*NA” – DEL PROCURATORE DI PERUGIA CHE L’HA MESSA SOTTO ACCUSA, DICE: “HA QUATTRO FIGLIE, VOLEVA TROVARE UN RESPONSABILE A TUTTI I COSTI. OGGI VORREI SEDERMI CON LUI PER SENTIRE SE HA CAMBIATO OPINIONE” – “SOLLECITO È IMPORTANTE E…”
“IL PSG FA GIOCHI DI PRESTIGIO CON I BILANCI" - DE LAURENTIIS ATTACK: "IL PROBLEMA E' POLITICO. IL PARIS SAINT-GERMAIN POTREBBE ESSERE CHIAMATO PARIS QATAR" - "IN SERIE A CI SONO 4 CLUB IRREGOLARI" (FUORI I NOMI!) - POI APRE AL RITORNO DI CAVANI - 'ROI' CARLO ANCELOTTI: "IL PSG? NESSUNO E' IMBATTIBILE" - SPALLETTI A BARCELLONA SENZA NAINGGOLAN E CON UNA PAZZA IDEA: ECCO QUALE…
CAFONALINO - MONDA INTERVISTA SCORSESE ALLA FESTA DI ROMA: ''DOVEVO FARE UN DOCUMENTARIO CON FELLINI, MA MORÌ PRIMA DI REALIZZARE IL PROGETTO'' - PREMIATO ALLA CARRIERA DA PAOLO TAVIANI, VIENE DAL SET DI ''THE IRISHMAN'', AMBIENTATO NEGLI ANNI 50 CON CUI TORNA TRA I GANGSTER; HA RIUNITO PER LA PRIMA VOLTA BOB DE NIRO (DOPO 23 ANNI DI NUOVO INSIEME), AL PACINO (DEBUTTO CON SCORSESE) E JOE PESCI (ERA IN 'TORO SCATENATO') - ECCO I SUOI 9 FILM ITALIANI DEL CUORE
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
TUMORE, IO VIVO – SUL TUMORE AL POLMONE ALLO STADIO INIZIALE SI PUÒ INTERVENIRE CHIRURGICAMENTE CON BUONE CHANCE DI SUCCESSO: LA PROBABILITÀ DI SOPRAVVIVENZA A CINQUE ANNI PUÒ RAGGIUNGERE IL 70% – OGGI SI ESEGUE UNA ‘VATS LOBECTOMY’ CHE PERMETTE DI ESEGUIRE L'ASPORTAZIONE DI UN LOBO POLMONARE ATTRAVERSO PICCOLE INCISIONI MILLIMETRICHE NEL TORACE E CONSENTE UNA RIPRESA SPOT OPERATORIA PIÙ RAPIDA