20 nov 2018 16:32

FLASH! - TERESA DE SANTIS VERSO LA DIREZIONE DI RAIUNO? PARE CHE ORMAI SALVINI ABBIA TROVATO LA STRADA DEL COMPROMESSO GIUSTO PER ACCONTENTARE IN UN SOL COLPO SIA LA COSIDDETTA EX FIDANZATA ISOARDI SIA CASIMIRO LIETO AUTORE DEL FLOP DELL’ANNO ‘’LA PROVA DEL CUOCO’’. MA PER L’AD SALINI E IL SUO MENTORE DI MAIO NON SE NE PARLA NEMMENO….