VITA, OPERE E (POCHI) MIRACOLI DI UNA "CELEBRO-LESA'', LA TETTONICA FRANCESCA CIPRIANI - HA FATTO IL ‘GRANDE FRATELLO’, HA VINTO LA ‘PUPA E IL SECCHIONE’, DUE VOLTE A CENA AD ARCORE, OSPITE DELLA D’URSO, HA RECITATO IN UN PAIO DI FILMETTI EPPURE NON SFONDA - CHE BISOGNA FARE PER LAVORARE IN ITALIA? NON BASTA LA SETTIMA DI SENO, UN CULO POMPATO, TRE CALENDARI HOT E UN EX FIDANZATO IN GALERA!?'' - VIDEO E GALLERY HOT...