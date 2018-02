FOLLI PER LA FOLLIERO - “SHEVCHENKO PERSE LA TESTA PER ME, PECCATO AVERLO SAPUTO DOPO – PIPPO INZAGHI MI CORTEGGIO’, FINII LETTERALMENTE TRA LE BRACCIA DI BEPPE BARESI MA TRA DI NOI NON E’ MAI SUCCESSO NULLA – LA PRIMA VOLTA ALLO STADIO? CON GILETTI - AVREI FATTO PAZZIE PER PLATINI. OGGI APPREZZO MOLTO…"

emanuela folliero hot

Da www.golssip.it

“Sono interista da generazioni. Mio padre lo era. E’ stato anche portiere nella giovanile del Milan. Peccato che fosse troppo irruento e ha smesso dopo essersi spaccato la testa due volte”.

Può raccontarci invece di quel curioso incidente con Baresi e Rummenigge?

“Avevo diciotto anni e facevo parte del gruppo Roller project. Pattinavamo per strada, distribuendo volantini. Una persona mi ha tagliato la strada e, per schivarla, sono andata a finire dentro un negozio, praticamente tra le braccia di un ragazzo. Era Beppe Baresi, in compagnia di Rummenigge che allora aveva il braccio ingessato”.

Sapeva che erano due dei più celebri giocatori dell’Inter di quegli anni?

“Il giorno dopo sono andata con Baresi a prendere un caffè e gli ho chiesto di cosa si occupasse. Lui mi ha detto: ‘Gioco a calcio’. Io pensavo all’oratorio, invece era un campione. Poi sono tornata e ho detto a mio padre di aver conosciuto Beppe Baresi e gli prese un colpo”.

emanuela folliero

Siete diventati amici?

“Sì, anche se non è mai successo niente tra di noi. Ci spedivamo solo le cartoline dei viaggi”.

Non le sono mai piaciuti i corteggiatissimi calciatori?

“Veramente no. In quel periodo ero molto occupata con la mia carriera e per essere la compagna di un calciatore dovevo stargli dietro e occuparmi solo di lui”.

La sua prima volta allo stadio con Giletti.

“Con Massimo ci siamo incontrati in tribuna d’onore. Ad un certo punto un signore si sente male. Ha una crisi epilettica. Massimo lo ha girato e io ho tentato di aprirgli la bocca per non farlo soffocare. Abbiamo ricordato questo episodio proprio qualche giorno fa”.

Ci racconti di quanto all’inizio della sua carriera in un programma di calcio si è addormentata fingendo uno svenimento.

“Lavoravo a Telenova nella trasmissione Milan-Inter con Marco Civoli. Io avevo l’angolo Inter club e Milan club. Sempre con mio padre che mi faceva da autore. Dovevo intervistare i tifosi. Dopo un po’ di tempo mi sono assopita sul mio trespolo. Mentre stavo ancora sognando mi hanno chiamata per intervenire e ho fatto finta di non sentirmi bene. Invece dormivo proprio”.

emanuela folliero hot nel calendario-1

Ha appena scoperto da un tassista che Andriy Shevchenko, attaccante del Milan negli anni Duemila, era innamorato di lei…

Il tassista che è stato il suo autista mi ha detto che era innamorato pazzo di me e che avrebbe voluto incontrarmi. Peccato averlo saputo solo dopo tutti questi anni (ride, ndr)

Con quale giocatore farebbe una pazzia?

“Allora non mi dispiaceva Platini. Oggi apprezzo molto Cristiano Ronaldo perché si interessa del sociale. È un bel ragazzo. Ha proprio un animo gentile ed è anche un giocatore fortissimo. È uno con la testa”.

Durante le vacanze in Sardegna in passato è stata corteggiata da tanti calciatori, ci dica i nomi e qualche aneddoto su di loro.

“Allora, non sapevo neanche chi fossero. Era il periodo di Pippo Inzaghi. Una volta, invece, ero a Lucca e ho dormito nello stesso albergo dove era in ritiro la Lucchese. E l’allenatore mi disse: ‘Mi raccomando, si chiuda dentro'”.

folliero

Mantiene questo fisico da pin up giocando a calcio?

“Certo! Avendo un bambino di 9 anni mi tocca fare di tutto, dal calcio ai racchettoni. Ho fatto sempre molta ginnastica da piccola. Cammino molto, anche se mi aspetto un crollo verticale da un momento all’altro (ride, ndr).

Quali sono i suoi prossimi progetti?

“Dal 13 febbraio partirà un nuovo ciclo dei Bellissimi con una veste diversa. Saremo in studio io e un’esperta di cinema per presentare i film attraverso aneddoti e particolarità. Poi ospiteremo anche gli attori che ci parleranno delle loro pellicole in uscita. Da marzo, invece, sempre su Retequattro, condurrò Buongiorno dottore, delle pillole di salute e benessere”.

emanuela folliero hot nel calendario-1 emanuela-folliero