LA FORMA DEL PLAGIO – IL FILM DI DEL TORO CANDIDATO A 13 PREMI OSCAR SOTTO ACCUSA, IL FIGLIO DEL PREMIO PULITZER PAUL ZINDEL: "LA FORMA DELL’ACQUA E’ COPIATO DA UNA COMMEDIA DI MIO PADRE" – IL REGISTA RIBATTE: "MAI LETTA, NE' VISTA" - LA PAROLA ORA SPETTA AL GIUDICE – VIDEO

R.S. per il Messaggero

LA FORMA DELL’ACQUA

La forma dell'acqua, il film di Guillermo del Toro candidato a 13 premi Oscar, è accusato di plagio: la pellicola sarebbe basata - è la denuncia - sulla commedia del 1969 Let Me Hear You Whisper del premio Pulitzer Paul Zindel.

L'azione legale avviata contro il regista, il produttore e la casa cinematografica del film è di David Zindel, il figlio ed erede del famoso drammaturgo, che senza mezzi termini accusa di aver «senza vergogna copiato la storia, gli elementi e i personaggi» della commedia di suo padre, utilizzando addirittura le stesse parole.

LA FORMA DELL’ACQUA

Nel mirino di Zindel c'è anche lo studio Searchlight di Fox, che respinge seccamente le accuse: «Sono prive di fondamento e arrivano in coincidenza con il ciclo di voto dell'Academy Award per mettere sotto pressione lo studio a patteggiare rapidamente. Ma ci difenderemo con forza e difenderemo con forza questo film che è senza alcun dubbio originale».

DEL TORO

LA GENESI«È una storia che avevo in mente da quando, a sei anni, ho visto Julie Adams nel Mostro della laguna nera» dice del Toro, ricordando il giorno in cui il produttore Daniel Kraus gli «ha parlato di una storia simile. Ho capito subito che avevamo fatto centro».

Dall'idea di del Toro e Kraus ne è nato anche un romanzo, che esordirà a livello mondiale il primo marzo, pubblicato in Italia da Tre60. «Non ho mai letto né visto la pièce - ha detto Del Toro al sito Deadline.com - non solo, non ne ho mai sentito parlare prima di cominciare a lavorare a La forma dell'acqua, e nessuno dei miei collaboratori me l'ha mai menzionata».

IL GIUDIZIO La parola ora spetta al giudice, chiamato a stabilire se le accuse di Zindel sono fondate. Non è comunque la prima volta che a Hollywood si accendono battaglie sulle accuse di plagio, soprattutto in presenza di film di atteso successo. E La forma dell'acqua, ormai da mesi, ha tutte le carte in regola per sfondare: è stato premiato con il Leone d'Oro alla Mostra del cinema di Venezia del 2017, ha vinto due Golden Globe e tre premi Bafta. Ora è in corsa pertredici Oscar, dove è il favorito anche se con scarto ridotto per il titolo di miglior film.

LA FORMA DELL’ACQUA

Secondo Stanleybet.it, il film di Guillermo del Toro è favorito a 1.75, seguito da Tre manifesti a Ebbing, Missouri a 1.85 e Lady Bird a 12.00. Per l'Oscar di miglior attore è in testa Gary Oldman per l'interpretazione di Winston Churchill in L'ora più buia. Per la migliore attrice la favorita assoluta è Frances McDormand, mentre per il miglior regista il favorito è del Toro. Chiamami col tuo nome del nostro Luca Guadagnino, dato su Stanleybet.it a 65.00, quindi con possibilità di vittorie davvero risicate.

LA FORMA DELL’ACQUA LA FORMA DELL’ACQUA

del toro SHAPE OF WATER DEL TORO GUILLERMO DEL TORO DEL TORO LA FORMA DELL’ACQUA LA FORMA DELL’ACQUA