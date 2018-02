SALVATORES MEMORIES: “L’OSCAR PER 'MEDITERRANEO'? NON CI CREDEVA NESSUNO. CI ERAVAMO DETTI: ‘CHE CI ANDIAMO A FARE?’ - DOPO LA PREMIAZIONE INCROCIAI ZHANG YIMOU: IO USCIVO DAL BAGNO CON LA STATUETTA E LUI CI ENTRAVA FURIBONDO. DISSE UNA COSA IN CINESE CHE PER FORTUNA NON CAPII. POI FUI INVITATO, SENZA MOLESTIE, IN CAMERA DA HARVEY WEINSTEIN CHE ERA SUL LETTO. ERA IN SMOKING E MI DISSE…”