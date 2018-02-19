FOTO-FLASH! CHI E' QUESTA SEXY DONNA IN DUE PEZZI? INDIZIO: E' STATA LA PROTAGONISTA DI UNA SERIE DI SUCCESSO, LA FIDANZATA DI VERDONE AL CINEMA E, INCREDIBILE A DIRSI, HA SUPERATO I 50 ANNI - OCCHIO: LA FOTO L'HA SCATTATA IL MARITO...

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Soluzione: è Maria Pia Calzone, Donna Imma di ''Gomorra'', protagonista di ''Benedetta Follia'' di Verdone, classe 1967...
 
 

 

 

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IL GRANDE GIOCO/1 - COME SI PUÒ SPIEGARE L’ACQUISIZIONE DI MEDIAPRO, FRESCA DEI DIRITTI DELLA SERIE A, DEL FONDO CINESE ORIENT HONTAI? UN’ANOMALIA DEL SISTEMA UNICO CINESE? UN FONDO PRIVATO DI DIRITTO CINESE MA CHE IN REALTÀ CELA UNA PROPRIETÀ DIVERSA? QUALE? - AH SE LE AUTORITÀ COMPETENTI (SONO TANTE SULLA CARTA) OGNI TANTO ALZASSERO GLI OCCHI. NON VORREMMO CHE IL CALCIO ITALIANO FINISSE IN MANI DAL COLORE NON DEFINIBILE. TUTTO CIÒ A POCHISSIMI MESI DALL’INIZIO DEL CAMPIONATO - INCHIESTA

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