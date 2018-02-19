FOTO-FLASH! CHI E' QUESTA SEXY DONNA IN DUE PEZZI? INDIZIO: E' STATA LA PROTAGONISTA DI UNA SERIE DI SUCCESSO, LA FIDANZATA DI VERDONE AL CINEMA E, INCREDIBILE A DIRSI, HA SUPERATO I 50 ANNI - OCCHIO: LA FOTO L'HA SCATTATA IL MARITO...-
SALVATORES MEMORIES: “L’OSCAR PER 'MEDITERRANEO'? NON CI CREDEVA NESSUNO. CI ERAVAMO DETTI: ‘CHE CI ANDIAMO A FARE?’ - DOPO LA PREMIAZIONE INCROCIAI ZHANG YIMOU: IO USCIVO DAL BAGNO CON LA STATUETTA E LUI CI ENTRAVA FURIBONDO. DISSE UNA COSA IN CINESE CHE PER FORTUNA NON CAPII. POI FUI INVITATO, SENZA MOLESTIE, IN CAMERA DA HARVEY WEINSTEIN CHE ERA SUL LETTO. ERA IN SMOKING E MI DISSE…”
‘MI AUTOSOSPENDO DAL MOVIMENTO’: LA TRISTE PARABOLA DI GIULIA SARTI, CHE VERRÀ RICORDATA PER DUE COSE: IL PORNORICATTO CON LE SUE FOTO ZOZZE (CHE ORA TORNANO A GIRARE ONLINE) E LA STORIACCIA DELLE RESTITUZIONI, CON LEI CHE DENUNCIA L’EX E LUI CHE MINACCIA DI SPUTTANARLA: 'HO REGISTRATO TUTTO’ - ‘SE LA STORIA NON SARÀ RISOLTA PRIMA DELLE ELEZIONI, MI DIMETTERÒ’. MA IL M5S POTREBBE CACCIARLA PRIMA
IL GRANDE GIOCO/1 - COME SI PUÒ SPIEGARE L’ACQUISIZIONE DI MEDIAPRO, FRESCA DEI DIRITTI DELLA SERIE A, DEL FONDO CINESE ORIENT HONTAI? UN’ANOMALIA DEL SISTEMA UNICO CINESE? UN FONDO PRIVATO DI DIRITTO CINESE MA CHE IN REALTÀ CELA UNA PROPRIETÀ DIVERSA? QUALE? - AH SE LE AUTORITÀ COMPETENTI (SONO TANTE SULLA CARTA) OGNI TANTO ALZASSERO GLI OCCHI. NON VORREMMO CHE IL CALCIO ITALIANO FINISSE IN MANI DAL COLORE NON DEFINIBILE. TUTTO CIÒ A POCHISSIMI MESI DALL’INIZIO DEL CAMPIONATO - INCHIESTA
LE PERSONE MATURE PREFERISCONO LA PLACIDA COMPAGNIA AMICHEVOLE AI RAPPORTI PASSIONALI? NO! IN UN SONDAGGIO CONDOTTO SU 2.000 INDIVIDUI OVER 60, PIÙ DEL 52% DEGLI INTERVISTATI PENSA DI NON FARE ABBASTANZA SESSO E QUASI UN TERZO SAREBBE FELICE DI FARLO ANCHE AL PRIMO APPUNTAMENTO, E SONO MOLTI QUELLI SOPRA I 75 CHE…
IL NAPOLEONI DEL BOSFORO – DA TOR DI QUINTO AL BASAKSEHIR, LA SQUADRA DEL NIPOTE DI ERDOGAN, L’INCREDIBILE STORIA DI STEFANO NAPOLEONI, L’ATTACCANTE ROMANO (E ROMANISTA) A ISTANBUL – CODINO ALLA BAGGIO, TATUAGGIO DEL COLOSSEO, SCOPERTO DA BONIEK: "IL CALCIO ITALIANO? MI CONSIDERAVANO QUASI UN ESTRANEO" – E POI PARLA DI CENGIZ UNDER - VIDEO
CAFONALINO! A “STRACULT” SU RAI 2 PUNTATONA DA LECCARSI I GLI OCCHI CON GABRIELE MUCCINO, LUCA GUADAGNINO E DAGO CHE PARLA DI SESSO CON STEFANIA SANDRELLI (“SI FA L’AMORE NON CON IL CORPO MA CON LA TESTA”) – GUARDA LA PUNTATA: VIDEO