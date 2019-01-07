Giuseppina Alessio detta Josephine alle Bahamas per le feste Giuseppina Alessio detta Josephine alle Bahamas per le feste 1\
FOTO FLASH! ECCO LA BOMBASTICA GIUSEPPINA ALESSIO DI "RAINEWS24", DETTA JOSEPHINE, ALLE BAHAMAS PER LE FESTE. LE SUE FOTO IN SPIAGGIA SONO DIVENTATE VIRALI SU INSTAGRAM...-
Giuseppina Alessio detta Josephine alle Bahamas per le feste Giuseppina Alessio detta Josephine alle Bahamas per le feste 1\
SPREMI LA POPSTAR ANCHE DA MORTA – DA QUANDO È SCOMPARSO, MICHEAL JACKSON HA INCASSATO 2,4 MILIARDI DI DOLLARI E CON GLI OLOGRAMMI È POSSIBILE RIPROPORRE DAL VIVO GLI ARTISTI DECEDUTI - I TOUR DI FRANK ZAPPA E AMY WINEHOUSE – VIDEO
''CARA BARBARA, SONO FELICE DI AVERLE FATTO RICRESCERE LE UNGHIE'' - LA BERLUSCONI VERGA UNA RISPOSTA AFFILATA A RENATO FARINA, CHE L'AVEVA BOLLATA COME ''UN'ALTRA VELINA INGRATA'' DOPO LA SUA LETTERA A MARCO TRAVAGLIO: ''HO SCRITTO AL 'FATTO' PERCHÉ È L'UNICO GIORNALE CHE ME L'HA CHIESTO. E IN QUANTO ALLA 'MIRACOLATA'…'' - FARINA: ''ACUTA FINEZZA NEL PARLARE DI ME CON I TERMINI 'SPIONAGGIO' E 'NOMINA'''
SCAMBISMO PERICOLOSO – “IL MIO PARTNER FA SCAMBISMO. A UNA DI QUESTE SERATE, UN TIZIO HA TENTATO DI INFILARMI L’UCCELLO SENZA PRESERVATIVO SENZA CHIEDERMI IL PERMESSO! E MI SONO SENTITA RISPONDERE DAGLI ORGANIZZATORI: “BISOGNA PORTARSI UN GUARDIANO PER PROTEGGERSI” – LA RISPOSTA DI DAN SAVAGE: ''TU HAI AVUTO LA SFORTUNA DI PARTECIPARE A UNA SERATA DI MERDA GESTITA DA GENTE DI MERDA”
AVERE FEDE RIPAGA SEMPRE – BELFIE E PROVOCAZIONI SEXY, L’INVERNO BOLLENTE DELLA PELLEGRINI SU INSTAGRAM: “LO SO CHE NON SI FA LA SAUNA CON IL COSTUME MA DI FARE LA FOTO NUDA NON NE AVEVO VOGLIA..” – LO SCATTO CON IL LATO B IN BELLA VISTA SCATENA I FAN: “UNA STATUA. ALTRO CHE BELEN…”
COURMA CHE CAFONALINO! - ARTOM HA RADUNATO GLI HABITUÉ DELLA CITTADINA VALDOSTANA, DALLA SANTANCHÉ CON DIMITRI, VINCENZO NOVARI CON DANIELA FEROLLA, IL RE DEGLI SPUMANTI LAMBERTO GANCIA, IGNAZIO LA RUSSA, CHIARIA BERIA DI ARGENTINE, IL BOCCONIANO MAURIZIO DALLOCCHIO E GUIDO BAGATTA - INTERVISTE A DAVIDE OLDANI E PATRIZIA SANDRETTO RE REBAUDENGO E POI BALLI FINO A NOTTE FONDA…
CONOSCETE TONY PIKE? ''NEGLI ANNI '80 NESSUNO DICEVA 'VUOI UN DRINK?', TI DICEVANO 'VUOI UNA STRISCIA?'. NEL SUO MITOLOGICO HOTEL DI IBIZA SI SONO SVOLTI I SEX PARTY PIÙ SFRENATI CON FREDDIE MERCURY, GEORGE MICHAEL, LIAM GALLAGHER E GRACE JONES. VIDEO-INTERVISTA - ''ERO SPOSATO CON FIGLI, MA AVEVO UNA TRESCA CON GRACE JONES, IL MIGLIOR SESSO DELLA MIA VITA. E MIA MOGLIE UNA SERA… - HO FATTO L'AMORE CON GLI UOMINI, MA NON SONO GAY. GEORGE MICHAEL? ERA ADORABILE. SONO STATO CON 3MILA PERSONE. NON È COLPA MIA, HO UNA MALFORMAZIONE'' - ''QUANDO DOVEVO FORNIRE COCA AI MIEI OSPITI FAMOSI ANDAVO ALLA POLIZIA E…''
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QUELLO CHE NESSUNO DICE ALLE DONNE OVER 40 SENZA FIGLI - ''SONO TRE ANNI CHE HO SMESSO DI PROVARE AD AVERNE. QUANDO I TUOI AMICI DIVENTANO GENITORI E TU NO, NON C'È UNA MAPPA DEL TERRITORIO IN CUI TI STAI MUOVENDO. SMETTONO DI VENIRE ALLE TUE FESTE. TI INVITANO AI LORO INCONTRI, CHE SONO UNA NOIA PER TE - LAMENTARSI DEL RUOLO DI GENITORI E' SOCIALMENTE ACCETTABILE, LO E' MENO GONGOLARE PER LE VACANZE, IL RELAX A CASA, I SALOTTI ORDINATI CON I SOPRAMMOBILI FRAGILI. NON VOGLIO FIGLI, EPPURE…''