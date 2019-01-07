FOTO FLASH! ECCO LA BOMBASTICA GIUSEPPINA ALESSIO DI "RAINEWS24", DETTA JOSEPHINE, ALLE BAHAMAS PER LE FESTE. LE SUE FOTO IN SPIAGGIA SONO DIVENTATE VIRALI SU INSTAGRAM...

-

Condividi questo articolo

Giuseppina Alessio detta Josephine alle Bahamas per le feste Giuseppina Alessio detta Josephine alle Bahamas per le feste Giuseppina Alessio detta Josephine alle Bahamas per le feste 1\ Giuseppina Alessio detta Josephine alle Bahamas per le feste 1\

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

CONOSCETE TONY PIKE? ''NEGLI ANNI '80 NESSUNO DICEVA 'VUOI UN DRINK?', TI DICEVANO 'VUOI UNA STRISCIA?'. NEL SUO MITOLOGICO HOTEL DI IBIZA SI SONO SVOLTI I SEX PARTY PIÙ SFRENATI CON FREDDIE MERCURY, GEORGE MICHAEL, LIAM GALLAGHER E GRACE JONES. VIDEO-INTERVISTA - ''ERO SPOSATO CON FIGLI, MA AVEVO UNA TRESCA CON GRACE JONES, IL MIGLIOR SESSO DELLA MIA VITA. E MIA MOGLIE UNA SERA… - HO FATTO L'AMORE CON GLI UOMINI, MA NON SONO GAY. GEORGE MICHAEL? ERA ADORABILE. SONO STATO CON 3MILA PERSONE. NON È COLPA MIA, HO UNA MALFORMAZIONE'' - ''QUANDO DOVEVO FORNIRE COCA AI MIEI OSPITI FAMOSI ANDAVO ALLA POLIZIA E…'' 

(FOTO/VIDEO)

salute

QUELLO CHE NESSUNO DICE ALLE DONNE OVER 40 SENZA FIGLI - ''SONO TRE ANNI CHE HO SMESSO DI PROVARE AD AVERNE. QUANDO I TUOI AMICI DIVENTANO GENITORI E TU NO, NON C'È UNA MAPPA DEL TERRITORIO IN CUI TI STAI MUOVENDO. SMETTONO DI VENIRE ALLE TUE FESTE. TI INVITANO AI LORO INCONTRI, CHE SONO UNA NOIA PER TE - LAMENTARSI DEL RUOLO DI GENITORI E' SOCIALMENTE ACCETTABILE, LO E' MENO GONGOLARE PER LE VACANZE, IL RELAX A CASA, I SALOTTI ORDINATI CON I SOPRAMMOBILI FRAGILI. NON VOGLIO FIGLI, EPPURE…''