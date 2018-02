FUORI DI TETTA! - È DI PAOLA FERRARI IL SENO PIÙ BELLO DELLA TV ITALIANA - IN UN SONDAGGIO WEB HA CONQUISTATO IL 18% DEI CONSENSI DEGLI INTERNAUTI CHE LO DEFINISCONO “ORGOGLIOSO, PROROMPENTE E DECISO” - AL SECONDO POSTO LA 26ENNE DILETTA LEOTTA CHE “ROTTAMA” LA 44ENNE ILARIA D’AMICO, SOLO TERZA

Comunicato stampa

paola ferrari

È di Paola Ferrari il seno più bello della tv italiana. Secondo un sondaggio web pubblicato oggi dal quotidiano Il Giorno, la giornalista, alla guida della popolarissima trasmissione “90° Minuto” campione d’ascolti su Rai 2, conquista il 18% dei consensi degli internauti che lo definiscono “orgoglioso, prorompente e deciso”. Dalla ricerca, pur senza nulla togliere alle indubbie qualità professionali delle giornaliste, emerge che il teleutente è anche attento agli aspetti fisici, in particolare il seno.

paola ferrari

Al secondo posto si piazza un’altra icona sexy della nostra televisione, Diletta Leotta (16% delle preferenze): la bella conduttrice di Sky attrae più due milioni di follower sul suo ‘Instagram’ e il suo seno viene descritto come “esplosivo, esagerato e favoloso”.

Completa il podio Ilaria d'Amico (14%), altro volto notissimo di Sky e tra i volti femminili più attraenti per il pubblico maschile: per il panel intervistato il suo decolleté è “sensuale e intrigante”, per la fortuna di Buffon….

Quarta Eleonora Boi, giovane conduttrice di Sport Mediaset, votata dal 13% degli intervistati: la bellissima giornalista sarda convince per “la perfezione e l’equilibrio delle sue forme conturbanti”.

diletta leotta 5

Quinta posizione per Selvaggia Lucarelli, figura molto amata e molto apprezzata, seguitissima sui social e sulle sue rubriche di alcuni tra i quotidiani italiani più importanti: la sua bellezza “prosperosa e mediterranea” conquista il 11% dei voti.

Altra giornalista di Sport Mediaset in sesta piazza: si tratta di Mikaela Calcagno, l’affascinante bionda di Mediaset Premium che conquista il 9% delle preferenze grazie ad alcune sue scollature “vertiginose da vera maggiorata”.

diletta leotta 4

Settima Cristina Bianchino, nota conduttrice del TG5 di Clemente Mimun: anche lei conquista l’8% del pubblico maschile grazie ad alcuni abiti che lasciano intravedere un seno “generoso e morbido”. Ottava Cristina Parodi (5%), la padrona di casa della “Domenica In” di Rai 1: la giornalista di Alessandria mantiene sempre un fisico tonico, sfoggiando anche in spiaggia topless “da urlo e forme sode”.

ilaria damico alle mauritius 3

Penultima Monica Setta, intramontabile giornalista e conduttrice, che attrae sempre una buona parte dell’audience maschile: il 3% infatti definisce le sue generose doti “un ben di Dio di madre natura”.

Chiude questa speciale top ten Tiziana Panella (2%), alla guida di “Tagadà” su La7: molto apprezzata per le bellissime gambe, della 49enne napoletana piacciono tantissimo anche gli scolli che mettono in bella mostra “un decolleté profondo e decisamente sexy”,

ilaria damico alle mauritius

Non sembra esserci accordo fra gli uomini su come debba essere un seno perfetto: infatti il 25% preferisce un seno grande e abbondante mentre il 24% è invece più attirato da un petto femminile di medie dimensioni, più tonico, non cadente e armonioso.

Meno in voga il seno più piccolo, che conquista il 17% delle preferenze. Gli estremi, in questo caso, rappresentano infine la minoranza: quello troppo grande (magari aiutato dalla chirurgia estetica) ottiene l’8%, quello troppo piccolo (praticamente piatto) arriva al 5%. Intendiamoci, nel caso dello nostre amate telegiornaliste, la competenza rimane il primo metro di giudizio ma è chiaro che anche il bell’aspetto e le forme sensuali e generose non guastano di certo.