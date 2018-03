LA GABANELLI NON SI FA GABBARE! LA GRILLINA "TAROCCA" IL VIDEO DELL’EX CONDUTTRICE DI REPORT TAGLIANDO LE CRITICHE SUL REDDITO DI CITTADINANZA – INSORGE “MIJENA”: "SI CHIAMA MANIPOLAZIONE ED E’ SCORRETTA" – LA REPLICA: "I TAGLI NON SNATURANO IL CONTENUTO DEL SERVIZIO" - VIDEO

https://www.ilfoglio.it/politica/2018/03/20/video/il-m5s-e-il-video-taroccato-della-gabanelli-sul-reddito-di-cittadinanza-185041/

Da Libero Quotidiano

2. GABANELLI ALLA 5 STELLE

"Laura Ferrara, il video che avete pubblicato è diverso dall' originale. Avete tagliato alcune parti e il messaggio complessivo risulta alterato". Firmato: Milena Gabanelli. La giornalista si rivolge a un' europarlamentare dei 5Stelle, Laura Ferrara, che aveva pubblicato su Facebook una puntata di Dataroom del Corriere della Sera in cui Gabanelli parla del reddito di cittadinanza. Dal video originale - fa notare la giornalista - "sono scomparse le parti critiche. Si chiama manipolazione".

In particolare, "è scomparso il fatto che i poveri sono 4,7 milioni e molti di loro votano, che l' aumento delle tasse previsto per banche, assicurazioni e concessioni potrebbe scaricarsi in un aumento dei costi per i cittadini ma soprattutto il discorso complessivo: in molti Paesi d' Europa vengono adottate misure ben più corpose per contrastare la povertà, ma dentro piani strutturati dove è prevista la crescita dei posti di lavoro e la lotta all' evasione".

Ferrara ha replicato di nuovo su Facebook: "Ho scaricato il video dalla Rete, senza rendermi conto del taglio degli ultimi 30 secondi del suo video e di 7 secondi al minuto 2". Tagli - dice - che "non arrivano a snaturare il contenuto del servizio". Del quale ha poi pubblicato l' originale.

