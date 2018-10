18 ott 2018 18:44

GIALLINI VINCE LA SERATA (13,9%) E ''SCHIAVONIZZA'' RAI1, CHE SPROFONDA ALL'8,4% - CANALE5 SI GIOCA UN SEMPREVERDE ''BENVENUTI AL SUD'' (13,1%), BENE ''LE IENE'' (9,9%) E ''CHI L'HA VISTO?'' (10%), MA PURE RETE4 COL ''SEGRETO'' (7,7%) - STACCATA LA7 (2,9%), INSIDIATA DA TV8 (2,7%) - PALOMBA (4,8-5,1%) VS GRUBER (8%) - 'FORUM' (16,6%) VS ISOARDI (13,2%) - D'URSO (16,6-17,5%) VS FIALDINI/TIMPERI (12,1-15,8%) - BRU-NEO CON DI MAIO (13,9%)