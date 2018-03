GILETTI A LUCI ROSSE - A “NON E’ L’ARENA” PUNTATA SUL MONDO DELL’HARD CON BOTTA E RISPOSTA CON LA PORNOATTRICE MICHELLE FERRARI: “COSA SUCCEDEVA NEI CLUB PRIVE’?”, “PERCHE’ NON LI CONOSCI? ALLORA DOBBIAMO PROVVEDERE…” - BATTUTINE A MALENA: “HO INIZIATO CON L’HARD PERCHE’ VOLEVO ESPLORARE LA MIA SESSUALITA’…”, “BEH, DICIAMO CHE L’HAI FATTO ABBASTANZA…” - VIDEO!

MASSIMO GILETTI INTERVISTA LA PORNOSTAR MALENA

MASSIMO GILETTI

1 - MASSIMO GILETTI, LA PORNOSTAR MALENA: "VOLEVO ESPLORARE LA MIA SESSUALITÀ"

Rachele Nenzi per www.ilgiornale.it

Malena la pugliese si racconta da Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7. La pornostar spiega come è entrata nel porno e cosa l'ha spinta a far parte del mondo a luci rosse.

LA BATTUTA DI GILETTI

Milena Mastromarino, nome all'anagrafe della diva hard, spiega a Giletti che prima di approndare al porno "ero innamorata del mio lavoro da agente immobiliare. In 10 anni ho creato un'agenzia affermata. Nonostante ciò ho sempra avuto quel lato birichino che aveva voglia e curiosità di esplorare la sessualità".

LA PORNOSTAR MALENA

Qui Giletti interrompe Malena: "Be' diciamo che l'ha esplorata abbastanza... Per carità... Ce l'aveva nella sua natura, anche da ragazzina forse...". Il pubblico esplode in un fragoroso risata seguita da un forte applauso. Malena non può che ridere.

MASSIMO GILETTI E LA PORNOSTAR MICHELLE FERRARI

MASSIMO GILETTI

2 - MASSIMO GILETTI, LA PORNOSTAR MICHELLE FERRARI: "NON CONOSCI I CLUB PRIVÈ? DOBBIAMO PROVVEDERE..."

Rachele Nenzi per www.ilgiornale.it

Ospiti a Non è l'Arena di Massimo Giletti sono presenti le pornostar Malena la pugliese e Michelle Ferrari, che raccontano la loro vita e carriera nel mondo del hard. Momenti piccanti e divertenti che il conduttore ha saputo gestire con maestria.

LA PORNOSTAR MICHELLE FERRARI

Lo scambio di battute

"Ho iniziato nei club privè perché mi piaceva trasgredire, ma sempre in coppia", ammette Michelle Ferrari a Non è l'arena, suLa7. Giletti ammette che conosce "altri club...". "Dobbiamo fare qualcosa", dice la Ferrari scherzando. Giletti non si tira di certo indietro e affonda il colpo: "Dobbiamo provvedere, queste lacunevanno colmate... Mi dà i compiti. All'una di notte torno a casa e comincio a studiare".

LA PORNOSTAR MICHELLE FERRARI