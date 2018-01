Da corriere.it

Malore in diretta per Massimo Giletti: il conduttore di «Non è l’Arena» non si è sentito bene mentre andava in onda la trasmissione, che è stata sospesa. Giletti a quanto si è appreso aveva la febbre già da prima della messa in onda, e dopo il malore è stato portato via in ambulanza. La7 ha fatto poi sapere che Giletti è stato portato in ospedale, all'Umberto I di Roma, per precauzione.

Il conduttore 55enne, visibilmente affaticato, prima si è seduto su uno sgabello e poco dopo la trasmissione è stata sospesa. La produzione del programma ha spiegato che Giletti era andato in onda con una forte influenza. Dopo la sospensione della diretta, al termine dell’intervista con il ministro Marianna Madia, la trasmissione è proseguita con un blocco registrato.

