Alberto Dandolo per Oggi

BARBARESCHI SOGNA UNA FICTION SU MIA MARTINI

A Viale Mazzini si mormora che Luca Barbareschi, 61

e la sua casa di produzione Casanova stiano lavorando a un nuovo progetto televisivo. L’attore vorrebbe infatti realizzare una serie tv dedicata alla cantante Mia Martini. Il progetto è per ora in fase embrionale. Ci riuscirà? Ah, saperlo...

MICHELE CUCUZZA TORNA E RADDOPPIA

simona ventura lele mora

Michele Cucuzza, 65, dopo anni di “limbo”, torna al centro della scena mediatica con un doppio impegno sul piccolo schermo. Il giornalista sarà di nuovo in un programma quotidiano su TeleNorba e farà parte del cast fisso di 90 Special, il nuovo show di Italia 1 condotto da Nicola Savino. Altri impegni in arrivo? Ah, saperlo...

ALBA PARIETTI E LA “PASSIONE” PER EZIO BOSSO

Gira voce che la showgirl Alba Parietti, 56, abbia una passione sfrenata per

MICHELE CUCUZZA

il pianista Ezio Bosso, acclamatissimo ospite di Sanremo 2016, e pare che faccia di tutto per incontrarlo o sentirlo al telefono. Ma si tratterebbe di un’attrazione di natura (solo) artistica e professionale.

LAURA TORRISI GELOSA DELLA EX DI LUCA BETTI

Momento d’oro per l’attrice Laura Torrisi, 38, con il nuovo compagno,

il pilota Luca Betti, 39. Gira voce però che l’ex di Leonardo Pieraccioni, dal quale ha avuto la piccola Martina, sia molto gelosa del fidanzato e che non veda di buon occhio una sua ex assai famosa. Di chi stiamo parlando?

giulia de lellis

GIULIA DE LELLIS CORTEGGIATA DA FRANCESCO FACCHINETTI

Giulia De Lellis, 22, si gode il successo mediatico del Grande Fratello Vip. L’esperta di tendenze conta sui social quasi 2 milioni di follower. Sembra che il manager Francesco Facchinetti abbia messo gli occhi su di lei per portarla nella sua agenzia. Sarà vero?

Ah, saperlo...

SIMONA VENTURA E LE INCOGNITE SUL SUO FUTURO

Simona Ventura, 52, è in attesa di una collocazione a Mediaset. Potrebbe condurre l’edizione vip di Temptation Island. Ma è ancora più probabile il suo coinvolgimento nell’operazione Mondiali di calcio a Canale 5. Difficile che possa spuntarla invece per la guida del Grande Fratello. Il suo agente Lele Mora, in questa fase di stallo, avrebbe deciso però di proporla ai vertici Rai. Per quale progetto?

laura torrisi luca betti

Ah, saperlo...

L’ATTRICE E IL GIORNALISTA: SCOPPIA LA PASSIONE

Lui è un giornalista di un noto quotidiano, lei è un’attrice impegnata al cinema. Tra i due sarebbe esplosa la passione. Chi sono?

IL PROGRAMMA COSTA TROPPO, RISCHIA LA CHIUSURA

Il famoso programma in onda nei mesi estivi sarebbe a rischio per assenza di budget. Di quale trasmissione stiamo parlando?

IL VOLTO DEL TELEGIORNALE FA IL PIENO DI SFOTTÒ

Lei è il volto dell’importante telegiornale ma in redazione e sui social il suo cognome suscita battutine e ilarità. Chi è?

