LA MATEMATICA A LETTO E' UN'OPINIONE - IL SESSO RENDE FELICI, QUESTO E’ ASSODATO, MA NON E’ CHE PIU’ SI FA PIU’ SI E’ CONTENTI, ANZI SE RADDOPPIATE I RAPPORTI, SI DIMEZZERA’ IL PIACERE - "LA FELICITÀ STA NELLA QUALITÀ, NON NELLA QUANTITÀ. E’ IL PIACERE DELL’ATTO, NON QUANTO SPESSO AVVIENE, A DETERMINARE L’UMORE"