A pochi giorni dal debutto della 68esima edizione del Festival di Sanremo, martedì 6 febbraio, si arricchisce la lista dei superospiti musicali e arrivano due conferme: Gianna Nannini e Giorgia saliranno sul palco dell’Ariston. Due star, due grandi voci femminili, altre due interpreti d’eccezione impreziosiranno la lista degli ospiti. Giorgia ha confermato questa mattina la sua partecipazione a Sanremo 2018 dai microfoni di Radio2, la radio ufficiale del Festival.

Ieri, dopo quelle di Laura Pausini, Gino Paoli e Danilo Rea insieme sul palco dell’Ariston, dei Negramaro, di Biagio Antonacci e Gianni Morandi, era arrivata la conferma della presenza del trio formato da Nek, Max Pezzali Francesco Renga. È stato proprio Nek a postare su Instragram una foto di loro tre, in tour insieme con Duri da battere, insieme a Claudio Baglioni, scrivendo: «Sanremo 2018, la risposta è sì! Felici e onorati di essere qui. Non potremmo essere più emozionati... grazie Claudio Baglioni per averci invitato al tuo Festival. Fil, Max e Fra».

Da definire la loro collocazione nelle diverse serate, è certo invece che all’Ariston i superospiti italiani dovrebbero coinvolgere Baglioni in un duetto su uno dei successi del cantautore romano. Agli ospiti stranieri - al momento sono confermati James Taylor e Sting con Shaggy, ma non si escludono altri annunci - toccherà invece intonare, almeno in parte, un brano della storia della musica italiana, in nome di quella «matrice tricolore» voluta da Baglioni.

Dopo il colpaccio Fiorello - «interverrà alle 22.30 o farà lo scaldapubblico? Se la palleggia ancora con Baglioni», scherza Fasulo - la quota comici, par condicio permettendo, dovrebbe riservare altre sorprese: tra i papabili c’è sempre Maurizio Crozza, mentre sembrano allontanarsi le possibilità di rivedere all’Ariston Virginia Raffaele. Attesi sul palco anche Luca Marinelli, volto di Fabrizio De André - Principe libero (su Rai1 il 13 e 14 febbraio), Antonella Clerici (da sabato 17 febbraio al timone di Sanremo Young) e il cast di A casa tutti bene, il nuovo film di Gabriele Muccino, in cui recita anche Pierfrancesco Favino (in sala dal 14 febbraio).

2. IVA ZANICCHI

Iva Zanicchi si sfoga ai microfoni di "Un giorno da pecora". Al centro dell'intervista su Radio Uno c'è il Festival di Sanremo.

La cantante di fatto sa che non verrà chiamata come ospite e di fatto punta alla partecipazione alla kermesse del 2019. Ma nel suo intervento c'è un tono polemico proprio sul mancato invito come ospite all'Ariston: "No, ma che ospite, non ho questa presunzione. Per esser ospiti a Sanremo bisogna esser un po' di sinistra, io non lo sono e non sarò mai ospite. Vado come concorrente".

La Zanicchi di fatto è sempre stata una protagonista della musica italiana e di certo ha il sogno di tornare ancora una volta a Sanremo. "Ho una canzone già pronta, bellissima. Se ci va la Vanoni...io sono nata a Sanremo, lì ho avuto dei grandi successi e sono riconoscente a questa manifestazione". Il suo ritorno potrebbe coincidere, come lei stessa ha affermato con i 50 anni di "Zingara" nel 2019. Infine sui giurati afferma: "La Maionchi mi diverte, Gigi D'Alessio è popolarissimo e poi Morgan: sicuramente ci litigherò". Poi su Morgan corregge il tiro: "Scherzo, mi piace, è un creativo, un poeta, mi piace molto".

