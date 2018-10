5 ott 2018 13:37

IL GIOVEDÌ È UN SERATONE E CALA PERSINO LA INCONTRADA (19,5%) - CANALE5 COL FILM (10,3%) - FORMIGLI VA (6,1%) MA GRECO CRESCE (4,1%) - 'PECHINO' (7,3%) - 'BIG SHOW' (5,8%) - LA DISFATTA LAZIALE IN EUROPA LEAGUE (4,3% SU TV8 E 1,3% SU SKY) - 'XFACTOR' (4,5%) - PALOMBA (5-4,7%) VS GRUBER (6,5% CON ANTEPRIMA 4,6%) - 'FORUM' (17,3%) VS ISOARDI (12%) - D'URSO VINCE SU FIALDINI/TIMPERI - VESPA (11%) - COSTANZO CON RENZI (7,9%) - GIUSTI (3,5%) - MAI DIRE GFVIP (5,6%)