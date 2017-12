GIUSTI CHIEDE GIUSTIZIA! - AIUTO! ALTRO CHE SPOILER! SENTITE QUA. “SENZA CIRO, GOMORRA PER ME È FINITA!”. “CHE SENSO AVRÀ GOMORRA SENZA CIRO?”. “VI MERITATE SQUADRA ANTIMAFIA” - LA CLAMOROSA MORTE DI CIRO ANTICIPATA ADDIRITTURA DA UN VIDEO POETICO DELLO STESSO MARCO D’AMORE, SCATENA IL WEB. TUTTI A PIANGERE - VIDEO

Gomorra - il trailer della terza stagione

Marco Giusti per Dagospia

Aiuto! Altro che spoiler! Sentite qua. “Senza Ciro, Gomorra per me è finita!”. “Non guarderò più Gomorra!”. “La morte di Ciro Di Marzio più dolorosa dell’eliminazione dell’Italia al Mondiale”. “Che senso avrà Gomorra senza Ciro?”. “Avete fatto un errore madornale”. “Vi meritate Squadra Antimafia”.

Sapevamo che qualcosa doveva accadere alla fine della terza stagione, ma la clamorosa morte di Ciro, eroe di Gomorra, anticipata addirittura da un video poetico dello stesso Marco D’Amore, scatena il web. Tutti a piangere. E’ un dramma non solo napoletano e non solo italiano. Ciro era davvero amatissimo da tutti, soprattutto in questa nuova veste di fratello saggio di Genny, di maestro di Sangue Blu, di pacificatore.

Potevamo aspettarci la fine di Genny, ma non si poteva magari finire ogni stagione con la morte di un Savastano, dopo le morti di Donna Imma e di Don Pietro. Inoltre Ciro, eroe nero, colpevole di atti orrendi soprattutto verso la propria famiglia, non ha ucciso lui stesso moglie e figlia?, doveva espiare, e doveva mantenere fede a un doppio atto di fratellanza, con Genny e con Sangue Blue, cioè Enzo, il nuovo boss di Forcella.

Ma tutti sapevamo che Genny era colpevole della morte di Carmela, sorella di Enzo, e proprio Ciro aveva promesso a Enzo che quella morte sarebbe stata vendicata. Prendersi la colpa che era di Genny e dichiararsi “non fratello” di entrambi proprio con un atto che salva la sua fratellanza verso di loro, pronti a scannarsi, provocando così la propria morte per mano di Genny, eleva il personaggio di Ciro verso una immortalità eroica da grande personaggio tragico e ne rivela lo spessore umano, che in parte già sapevamo.

Ma è la finzione di una vita dove contano solo gli affari e non i sentimenti a rendere ancora più grande questa fine in fondo cercata, davanti a una Napoli mai così bella e lontana, che porta avanti una storia dove i personaggi di una quarta stagione sono ben chiari.

Ma, certo, mandare avanti una quarta stagione senza l’apporto creativo di Stefano Sollima, uscito dopo la seconda stagione anche se ben presente come impostazione registica, e senza la presenza fondamentale di Ciro-Marco D’Amore sarà dura. Perché Ciro, forse più del Genny di Salvatore Esposito, è/era la vera forza di tutta Gomorra.

E nella terza stagione era diventato anche l’occhio dello spettatore, l’occhio più umano. Perderlo era forse necessario per mandare avanti il racconto, ma non può che dispiacerci come ancora ci dispiaciamo per la morte di Carlito alla Gran Central in Carlito’s Way. Anche se Ciro non aveva più nessun treno da prendere e nessun sogno.

