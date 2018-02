9 feb 2018 10:06

GO, HERMIEN, GO! L’OLANDA "ADOTTA" LA MUCCA HERMIEN SCAPPATA NEI BOSCHI PER NON FARSI MACELLARE - LA SUA FUGA PER LA LIBERTA’ DURATA 2 MESI HA APPASSIONATO ANCHE LA FAMIGLIA REALE: IL MARITO DELLA PRINCIPESSA MARGHERITA HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI PER COMPRARLA