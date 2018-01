GOLDEN FAIDA - PARLA JENNIFER ANISTON, E ANGELINA JOLIE GUARDA DA UN’ALTRA PARTE (VIDEO). MA LA COSA CHE HA FATTO IMPAZZIRE IL ‘WEBBE’ È LA FACCIA DI DAKOTA JOHNSON (’50 SFUMATURE’), CHE VIENE PIZZICATA A OSSERVARE COSA FA LA SECONDA MOGLIE DI BRAD PITT MENTRE LA PRIMA È SUL PALCO - LE DUE FANNO DI TUTTO PER NON INCONTRARSI IN PUBBLICO

Elisabetta Esposito per www.ilgiornale.it

Una faida tra attrici mai sopita? È quanto sembra suggerire lo scenario dei Golden Globe 2018, durante una premiazione che ha visto protagonista Jennifer Aniston.

dakota johnson jennifer aniston angelina jolie

Tutto appare nella norma, fatta eccezione per alcuni immagini, emerse nelle ultime ore, che tradirebbero l'insofferenza di Angelina Jolie.

Le riprese sono state effettuate alle spalle dell'attrice di "Friends": si nota chiaramente la platea e, in particolare, due colleghe apparentemente distratte rispetto alla presentazione sul palco. La prima è Angelina Jolie, la quale pare impegnata a non incrociare mai lo sguardo con la rivale Aniston. L'altra è Dakota Johnson, star di "50 Sfumature", pronta evidentemente a notare quello strano momento imbarazzante. Il video e le immagini hanno sollevato grande clamore sui social, ma al momento non giungono dichiarazioni ufficiali dalle protagoniste.

angelina jolie

La ragione del presunto imbarazzo è abbastanza antica. Aniston è stata infatti spostata con Brad Pitt: nel 2005, però, l'attore hollywoodiano l'ha lasciata per coronare la sua storia d'amore con Angelina Jolie, incontrata sul set di "Mr & Mrs Smith". Pitt è rimasto con Jolie fino a poco più di un anno fa, mentre Aniston ha voltato pagina da tempo e ora è sposata con il collega Justin Theroux.

carol bennett jennifer aniston

Le due si erano incontrate l'ultima volta nel 2015, al Critics’ Choice Awards. Nel mentre, alcune fonti anonime sottolineano che Aniston avrebbe evitato il red carpet proprio per non incrociare la rivale, tanto che le due avrebbero fatto di tutto per non incontrarsi mai per tutta la durata della kermesse. Lo stesso, però, non sarebbe avvenuto all'after-party di Netflix, a cui entrambe le dive avrebbero preso parte.

Di norma, le due attrici si dimostrano riservate rispetto a questo aspetto della loro vita. Una conferma o smentita però potrebbe invece giungere da Dakota Johnson, coinvolta dalla Rete in questa presunta fuga di sguardi.

brad pitt jennifer aniston JOLIE PITT jolie e pitt sul red carpet JOLIE PITT JOLIE, PITT E ANISTON