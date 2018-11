IL GRAFFIO DELL'UOMO GATTO: "SALVINI SI SBAGLIA, MAI INCONTRATO IN VITA MIA, NON SONO STATO MAI AD ALCUN COMIZIO. IL VICEPREMIER MI HA CONFUSO CON 'COCCINELLA'" (UN ALTRO CAMPIONE DI ‘SARABANDA’) – E POI CONFESSA: ‘SONO STATO AD UN PROGRAMMA DELLA ISOARDI, NEL 2009. PERO' SENZA INCONTRARE SALVINI” – E A CHI GLI CHIEDE SE VUOLE CHIARIRSI COL LEADER LEGHISTA, RISPONDE…

L'Uomo Gatto, 'mitico' concorrente del programma musicale Sarabanda, contro Matteo Salvini. Oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Gabriele Sbattella (vero nome del personaggio televisivo) ha commentato le parole del vicepremier leghista, il quale, ospite del Costanzo Show, ieri aveva affermato di averlo incontrato in un suo comizio. “Mettiamo in chiaro una cosa: in 47 anni di vita non sono mai stato ad alcun comizio politico, non è mai successo, così come non ho mai preso la tessera di un partito”.

MATTEO SALVINI AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

Eppure Salvini ha detto il contrario. “Ho visto anche io quel video - ha detto a Un Giorno da Pecora - ma non sono mai stato ad un comizio della Lega, come lo devo dire?” Smentisce il vicepremier, allora? “Perché dovrei dire una cosa non vera? In realtà stamattina ho visto un video in cui Salvini, ad un comizio, salutava un altro campione di Sarabanda, soprannominato Coccinella, e non io”. Lei somiglia un po' a questo 'Coccinella'?

coccinella

“Lui ha vinto il montepremi del gioco, io no...” Salvini avrebbe confuso lei con il suo 'ex collega'? “Ieri sera si è sbagliato, io non ho mai incontrato Matteo Salvini. Al massino sono stato ad un programma della Isoardi, nel 2009, senza incontrare Salvini però”. In conclusione: vorrebbe incontrare Salvini per chiarirsi oppure no? “Per me la cosa finisce qui”, ha sentenziato l'Uomo Gatto a Radio1.

