CORONA DI FIELE – LA TRISTE PARABOLA DI ‘FURBIZIO’ PASSATO DA SCARFACE ITALIANO A CACIOTTARO DAGLI ZIGOMI RIFATTI – L’EX GALEOTTO VA IN TV, VIENE SFANCULATO DALL’EX FIDANZATA SILVIA PROVVEDI E ASFALTATO DA ILARY BLASI CHE ATTENDEVA LA SUA VENDETTA DA 13 ANNI – MA, COME CONFERMA L’AUDITEL, IL CIRCO TARGATO ‘FURBIZIO’ NON ENTUSIASMA PIU' E L’UNICA CORONA CHE GLI SPETTA È QUELLA DEL DECADUTO E TRAGICOMICO GLADIATORE…