IL GRANDE BORDELLO DEI SENTIMENTI – JANE ALEXANDER ASFALTA L’EX FIDANZATO GIANMARCO DURANTE UNO SFOGO CON ANDREA MAINARDI: “QUANDO È VENUTO A URLARMI SPOSAMI MI È SALITA UNA TALE RABBIA” – “PRIMA DI ENTRARE HO SCRITTO UNA CANZONE SULLA FINE DI UN AMORE: GLIEL’HO FATTA SENTIRE, MA LUI NIENTE” –“ELIA NON C’ENTRA NULLA…” (VIDEO)

JANE ALEXANDER SI CONFESSA

Momento di confessioni nella casa del Grande Fratello Vip. Nella giornata di ieri, martedì 30 ottobre, seduti in cucina Andrea Mainardi ha voluto sapere qualcosa di più sulla relazione tra Jane Alexander e il suo, ormai, ex fidanzato Gianmarco.

L'attrice italo-britannica è partita a raccontare dalla proposta di matrimonio avvenuta quasi due settimane fa: "Quando mi ha urlato sposami mi è salita una tale rabbia sicuramente avrà capito che c'è qualcosa che non andava".

Per Jane questa reclusione è stato un modo per capire di più sul suo rapporto. "Spesso e volentieri dobbiamo staccarci dalla situazione in cui siamo per vedere le cose dal di fuori, per vedere le cose in un altro modo".

La relazione tra i due era già sul filo di un rasoio ancor prima di partecipare al reality-show: "Prima di entrare ho scritto una canzone che tratta la fine di una storia d'amore l'ho fatta sentire a Gianmarco e gliel'ho detto che l'ho scritta io ma non c'ha pensato minimamente".

La Alexander spiega che era il suo modo per aprire la discussione e non per lasciarlo e si incolpa di non aver preso in mano la situazione prima: "Io ho 9 anni in più di lui, io avrei dovuto prendere la situazione in mano. Questo è il mio rimpianto".

Quello che è successo all'interno della casa non è stata una cosa prevista: "Non avrei mai pensato di fare del male a qualcuno, io sono entrata qua dentro e sarei uscita tre mesi dopo e avrei parlato con lui ma non è andata così per input da fuori, per varie situazioni che sono venute da dentro ma specialmente rabbia, ho tanta rabbia dentro - e conclude -. Io so di aver fatto qualcosa di tremendo ma solo per la parola rispetto e basta".

