Aldo Grasso per il Corriere della Sera

Quando hai Fiorello il programma è fatto, quando hai un collegamento con Jovanotti anche, ma poi Italia 1 ha proposto 90 Special , un programma rievocativo sui «favolosi» anni Novanta che assomiglia un po' troppo ad Anima mia.

Insieme con Nicola Savino, c' erano Katia Follesa, che in ogni puntata proverà a far «rivivere» i programmi televisivi di maggior successo, Cristiano Malgioglio in quanto Cristiano Malgioglio, Max Novaresi con il compito di raccontare curiosità e il «collezionista» Ruggero Dei Timidi con un carico di giochi e memorabilia del periodo (ad Anima mia c' era Tommaso Labranca, tanto per misurare le distanze).

Quando hai Fiorello Il programma ha retto finché in studio c' è stato Rosario a celebrare gli anni dei «ragazzi di via Massena» (via Massena è una traversa di corso Sempione, a Milano, dove c' è la sede di Radio Deejay e dove sono cresciuti professionalmente Claudio Cecchetto, Linus, Fiorello, Amadeus, Jovanotti, Savino), poi solo confusione.

È probabile che la presenza di Fiorello abbia sconvolto la scaletta e che mercoledì prossimo cominci il vero programma, altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi. Non c' è un' idea di fondo portante (c' è persino nei Migliori anni di Conti), salvo aggrapparsi ai volti, alla musica, ai programmi, alle pubblicità che hanno caratterizzato quel decennio. Non c' è format. Non c' è Nicola Savino, forse vinto dall' emozione o forse perché la presenza di Fiorello annienterebbe chiunque.

Non c' è Katia Follesa: non si è quasi vista e la gag del camper di Stranamore è stata imbarazzante. Non c' è Malgioglio, nascosto e silente dentro improbabili costumi. Soprattutto non c' è la regia e la trasmissione è parsa slabbrata e intempestiva. Speriamo che quello andato in onda sia il classico numero zero e consoliamoci con questa battuta di Fiorello: «Se negli anni 90 avessimo avuto il bosco verticale ce lo saremmo fumato».

