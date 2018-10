GUAI A FINIRE IN MANO AL CLAN RODRIGUEZ - FABRIZIO CORONA PRENDE IN GIRO IANNONE PERCHÉ ORMAI È UGUALE A LUI. MA DAGOSPIA SCRISSE SECOLI FA DI COME BELEN AMI ''CORONIZZARE'' I SUOI FIDANZATI A SUON DI PUNTURINE, BARBETTE E PALESTRA - CECILIA RODRIGUEZ PARLA DI FRANCESCO MONTE E DEL PERCHÉ NON È VOLUTA ENTRARE AL ''GFVIP'' PER INCONTRARLO. E PUNGE GIULIA SALEMI, OSSESSIONATA DALLA SUA FAMIGLIA…

CARO FABRIZIO, DAGOSPIA LO SCRIVEVA AD APRILE 2017 CHE BELEN HA ''CORONIZZATO'' TUTTI I SUOI FIDANZATI, DA STEFANO DE MARTINO A IANNONE

1. FABRIZIO CORONA PRENDE IN GIRO ANDREA IANNONE: LA FRECCIATINA SUI SOCIAL

Che tra Fabrizio Corona e Andrea Iannone non corra buon sangue è ormai risaputo. A buttare benzina sul fuoco, però, è sempre stato soprattutto l’ex re dei paparazzi. Quest’ultimo, infatti, sia in TV che sui social (tutte le volte che ne ha avuto l’occasione) non ha mai risparmiato critiche e frecciatine a quello che – ormai – è da considerarsi l’ex della sua ex Belen Rodriguez. Una delle accuse spesso mosse da Corona a Iannone, nello specifico, riguarda l’aspetto fisico del pilota. Il motivo? Secondo Fabrizio Andrea, soprattutto da quando si è fidanzato con Belen, avrebbe fatto di tutto per assomigliare il più possibile a lui.

Fabrizio Corona contro Andrea Iannone: il post ironico sui social

Nessuna frase pungente o dichiarazione sconvolgente è stata fatta oggi da Fabrizio Corona in merito ad Andrea Iannone. Su Instagram stories, però, l’ex fotografo ha caricato un’immagine poche ore fa che, di per sé, sembra dire molto più di mille parole. Corona, difatti, ha ripostato una foto presa da una pagina che, per l’appunto, metteva a confronto lui con il pilota. Per accompagnare l’immagine, inoltre, Fabrizio ha scelto delle faccine sorridenti, posizionate proprio accanto alla didascalia: “Chi avrà mai imitato chi?”. Andrea Iannone risponderà mai a queste provocazioni o preferirà rimanere, ancora una volta, in silenzio? Staremo a vedere.

Perché Andrea Iannone e Belen si sono lasciati? A chiudere, stando a quanto emerso nelle ultime settimane, sarebbe stata proprio la showgirl argentina. Secondo il settimanale Chi, inoltre, Belen pare sia al momento sempre più vicina all’ex marito Stefano De Martino. I due, ufficialmente, sarebbero tornati a frequentarsi regolarmente per il bene del figlio Santiago anche se, sempre secondo il settimanale di Signorini, un ritorno di fiamma tra i due non sarebbe oggi da escludere completamente.

2. CECILIA RODRIGUEZ SPIEGA PERCHÉ HA RIFIUTATO L'INVITO E "PUNGE" GIULIA SALEMI: «HA UN PROBLEMA»

Emiliana Costa per www.ilmessaggero.it

Cecilia Rodriguez era la super ospite attesissima per la terza puntata del Grande Fratello Vip. Ma l'ex fidanzata di Francesco Monte non si è presentata alla diretta e ha lasciato l'ex tronista da solo a parlare della loro storia d'amore, che si è conclusa un anno fa proprio nella casa più spiata d'Italia. Ma perché Cecilia ha deciso di non andare? Lo ha rivelato in un'intervista a Casa Signorini.

«Io nella Casa? Me l’hanno chiesto - avrebbe spiegato la sorella di Belen, da un anno fidanzata con l'ex ciclista Ignazio Moser - mi hanno chiamato, ma non mi sembra il caso di entrare. Io a lui ho già detto tutto quello che gli dovevo dire. Ok, ci siamo lasciati in un contesto sbagliatissimo, ma è andata così. Abbiamo parlato in privato e non è cambiato nulla. Penso ancora le cose che gli ho detto».

E sulle lacrime di Francesco Monte nella Casa, avrebbe detto: «Diciamo che secondo me è la situazione, sta dentro ad una casa dove ha tanti ricordi, dove io ho passato dei mesi con Ignazio e dove è finita la nostra relazione. Non è facile stare in una casa dove c’è la nostra foto, certo. Lui è più vulnerabile per quello. Io non penso che sia ancora preso da me, è passato un anno. Io ho fatto il Grande Fratello e sono dei meccanismi che ti scattano in quella casa, non sai cosa succede fuori. Tu hai 24 ore per pensare alla tua vita, al passato e io penso sia questo per lui. Quella è una situazione complicata».

Cecilia Rodriguez avrebbe concluso con una frecciatina a Giulia Salemi, il nuovo flirt "platonico" di Francesco Monte: «Allora lo possiamo dire dopo che Giulia Salemi ha puntato mio fratello Jeremias Rodiguez, Francesco e si è messa in mezzo anche con Andrea Iannone. Allora io dico che questa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi modo… Non so se vuole fare la nuova Belen, ma insomma uno, due e tre. La madre è andata a dire che Iannone c’ha provato con lei e lei l’ha rifiutato. Insomma lei prima prova con uno, poi due, poi tre vicini alla famiglia. Diciamo che a un certo punto uno si fa un’idea».

