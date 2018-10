22 ott 2018 16:21

GUARDATE QUESTO VIDEO: E’ DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL - IL PROTAGONISTA È L’ATTORE ANDREA PENNACCHI CHE INTERPRETA UN VENETO RAZZISTA CHE ACCUSA I MERIDIONALI PER AVER VOTATO SALVINI (“SE AVESTE CAPITO QUANTO VI DISPREZZAVAMO ADESSO NON AVRESTE VOTATO SALVINI”) - MA: 1) IL PERSONAGGIO RAZZISTA DA’ LEZIONI DI ANTI-RAZZISMO 2) GIUSTIFICA IL SUO ODIO PER I “TERRONI” RICORDANDO CHE, DAL SUD, NON ARRIVARONO SOLO PERSONE PERBENE MA ANCHE DELINQUENTI (E NON VALE LO STESSO PER L’ITALIANO CON GLI STRANIERI, OGGI?) 3) ALLA FINE LA COLPA E’ DEI TERRONI CHE OGGI VOTANO UNA LEGA “NAZIONALE” E NON DEI PADANI CHE VOTAVANO LA LEGA CHE SOGNAVA LA SECESSIONE… - VIDEO