LA GUERRA DELLE MAZZE - UN RADIOLOGO METTE IN DUBBIO LE MISURE DELL'UOMO CON IL PENE PIU' LUNGO DEL MONDO: E' SOLO 18 CENTIMETRI E NON 48, IL RESTO E' PELLE IN ECCESSO, ALLUNGATA NEGLI ANNI CON I PESI - A QUESTO PUNTO IL RECORD SAREBBE DI JONAH FALCON E DEI SUOI 34 CENTIMETRI

Patrick Knox per “The Sun”

Il radiologo Jesus Pablo Gil Muro mette in dubbio che Roberto Esquivel Cabrera, 54enne di Saltillo, in Messico, abbia il pene più lungo del mondo (48 centimetri): «Quando venne a fare la tomografia, mi accorsi di non aver mai visto una cosa simile. Roberto però si rifiutò di togliere il bendaggio e di farmi vedere la pelle. Dai raggi x si vede che il prepuzio arriva quasi fino alle ginocchia, ma il pene arriva a 18 centimetri dal pube, il resto è pelle in eccesso, vasi sanguigni e un qualche tipo di infiammazione dell’epidermide».

Al colloquio con gli psicologi è emerso che Roberto ha cominciato ad allungarsi il membro con i pesi sin da quando era ragazzino. I dubbi erano stati sollevati anche da Jonah Falcon, l’uomo con il secondo pene più lungo al mondo (34 centimetri), che ora reclama il suo record e dice: «Roberto si è allungato la pelle, ma il pene è normale. Il suo è un tentativo ridicolo e disperato. Non importa quanto ce l’abbia grande, non sono in competizione, non cambia il fatto che il mio sia di 34 centimetri».

